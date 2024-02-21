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Морський бій українською — Гороховський, Лачен та Стерненко заінтригували новим відео

21 лютого 2024 22:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Морський бій українською — Гороховський, Лачен та Стерненко заінтригували новим відео
Сергій Стерненко, Михайло Федоров, Ігор Лаченков, Олег Гороховський та представник СБУ. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Monobank Олег Гороховський зацікавив мережу новим відео. У підписі відео бізнесмен написав слово "завтра", а на одному з кадрів написано, що 22 лютого відбудеться морський бій.

Відповідне відео Гороховський опублікував у Telegram у середу, 21 лютого.

Морський бій по-українськи

На відео, окрім Олега Гороховського, можна побачити міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, блогера Ігоря Лачена, волонтера Сергія Стерненка, а також представника Служби безпеки України.

"Завтра…", — написав Гороховський.

Примітно, що практично всі люди також опублікували це відео на своїх сторінках.

Зазначимо, що Михайло Федоров під відео заінтригував підписом, що російських кораблів буде менше.

Нагадаємо, за минулий тиждень українські безпілотники "Армії дронів" вразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Федоров зазначив, що вдалося знищити танки, бронемашини, вантажівки та гармати окупантів.

Міністр також показав дрони, закуплені Україною для Сил оборони. Одними з них є БпЛА "Бобер", які першими виконували спецоперації України у Росії. Безпілотників було закуплено в рамках проєкту "Армія дронів".

Михайло Федоров
СБУ
Сергій Стерненко
відео
Олег Гороховський
Ігор Лаченков
дрони
війна в Україні

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