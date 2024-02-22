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Лачен назвав суму збору на морські дрони СБУ, яку вдалося зібрати за день

22 лютого 2024 21:11
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Лачен назвав суму збору на морські дрони СБУ, яку вдалося зібрати за день
Волонтер Ігор Лаченков, засновник Monobank Олег Гороховський, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та представник СБУ. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Блогер Ігор Лаченков на прізвисько Лачен назвав суму донату на морські дрони Sea Baby, яку вдалося зібрати за один день. Станом на вечір 22 лютого вдалося зібрати 100 млн гривень.

Про це Лачен повідомив у Telegram.

Збір на морські дрони

Раніше Лачен повідомив, що збір був організований спільно з UNITED24, Monobank та волонтером Сергієм Стерненком. Завдання — зібрати кошти у розмірі 297,5 мільйона гривень на придбання 35 катерів, здатних нейтралізувати російські морські сили.

Що відомо про морські дрони Sea Baby

Sea Baby — розробка Служби безпеки України, безпілотні надводні судна, за допомогою яких СБУ завдала удару Кримським мостом і знищила дев'ять суден Росії.

Цей дрон здатний перевозити до 850 кг вибухових речовин, досягати швидкості до 90 км/год і долати дистанцію 1000 км. Особливістю Sea Baby є його корпус, виготовлений із матеріалу, невидимого для радарів.

Зазначимо, що вартість одного такого морського безпілотника становить 8,5 мільйонів гривень.

Лачен
Повідомлення Лачена. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулий тиждень українські безпілотники "Армії дронів" вразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що вдалося знищити танки, бронемашини, вантажівки та гармати окупантів.

Також в Україні розпочалася робота щодо створення новітнього морського підводного дрона, який зможе витіснити Чорноморський флот із територіальних вод України.

СБУ
Сергій Стерненко
блогери
безпілотники
Ігор Лаченков
дрони
донат

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