Чорноморський флот РФ не витримає — Україна розробляє новітній морський підводний дрон

Морський дрон Sea Baby. який використовує Україна. Фото ілюстративне: СБУ

В Україні почалася робота над створенням новітнього морського підводного дрона, який зможе витіснити Чорноморський флот з територіальних вод України. Він буде побудований в рамках новітнього проєкту FURY для українських ВМС.

Про це повідомляє портал Naval News.

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За словами командувача ВМС України, віце-адмірала Олексія Неїжпапи, українці досягли дивовижних успіхів у боротьбі з Чорноморським флотом з допомогою морських дронів, доки окупанти не знайшли їхнє слабке місце. Через це, як він зауважив, подальша ефективність таких дронів знаходиться в центрі уваги.

"Деякі наші прийоми й тактики, які були напрацьовані у 2022 і 2023 роках, не будуть працювати у 2024 році. Тому нам потрібно змінити тактику та стратегію наших наступних оперативних дій", — сказав він.

Тепер, як зазначає видання, Київ працює над новим проєктом FURY (First Ukrainian Robotic Navy — Перший український роботизований флот). Проєкт являє собою угруповання підводних дронів, зроблених на базі вже чинних західних апаратів. Презентація проєкту відбудеться 28 січня, де як зазначає матеріал, буде представлено макет прототипу підводного дрона з його назвою.

Також автори зауважили, що модернізовані західні безпілотні базові моделі зможуть нести різноманітне озброєння — від торпед та мін до ракет, і використовуватимуться для розвідувальних та ударних призначень.

Нагадаємо, що раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про створення нового українського дрона Backfire, який увійшов до оборонного кластера Brave1. Також він заявив, що ЗСУ активно випробовують на полі бою український безпілотний робот Ironclad. Завдяки йому ЗСУ атакують супротивника, виконують розвідувальні завдання та забезпечують війська підтримкою вогнем.