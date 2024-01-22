Росія збирається знищити вкрадені українські кораблі — у ВМС вперше прокоментували

Підводний човен "Запоріжжя" у Стрілецькій бухті Севастополя. Фото архівне: УНІАН

Військово-морські сили України відреагували на заяву Міністерства оборони Росії про знищення українських військових кораблів, які були захоплені під час анексії Кримського півострова. Там заявили, що ця заява виглядає хибною.

Про це повідомив спікер ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі Новини.LIVE.

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Захоплений Росією корвет "Луцьк". Джерело: Вікіпедія

За його словами, вкрадені кораблі були пришвартовані в Криму. Тому внаслідок анексії, на бортах суден розпочалося мародерство.

"Їх розтягували на запчастини, оскільки росіяни мають подібні кораблі з уніфікованими системами озброєння. Після цього, мали б порізати їх на метал. Але прикриваючись нашими діями в Криму, вони подають це так, ніби в цьому є наша провина, буцімто ми їм не даємо спокійно утилізувати наші кораблі", — сказав Плетенчук.

Захоплений Росією ВДК "Костянтин Ольшанський" під час навчань. Джерело: Вікіпедія

Він додає, що після підготовки всіх необхідних післявоєнних судових позовів, сума кораблів додасться до виплати репарацій. Але наразі встановити вартість кораблів неможливо через відсутність доступу.

"Обов'язково все це буде відшкодовано в рамках виплати репарацій. Суми будуть оголошуватися, коли будуть ухвалені відповідні рішення і коли буде відома сума позову — тобто, сам процес дуже складний. Для оцінки треба мати предмет оцінювання, а доступу до кораблів ми зараз не маємо. Тому все це буде згодом, але так чи інакше відшкодовування за ці кораблі Україна отримає", — сказав Плетенчук.

Спікер зауважив, що така заява може слугувати прикриттям намірів окупантів.

"Вони намагаються підв'язати ці події, які зараз відбуваються в Криму, з неможливістю охороняти ті об'єкти, які ми, нібито, там залишили. Тому це лише профанація, аби скласти якесь юридичне підґрунтя для того, щоб виправдати їхні злочинні дії", — підсумував Дмитро Плетенчук, та додав, що вся інформація стане відомою, коли кількість кораблів, які залишилися в Криму, буде уточнена.

За повідомленням пропагандистського ТАРСу, захоплені кораблі планується утилізувати, аби забезпечити "безпеку російських військових кораблів" Чорноморського флоту. Але точної дати там не повідомили.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Плетенчук заявив, що Чорноморський флот починає виходити з Криму через постійні атаки з боку України. Наразі відомо, що корабельний склад переміщують до Новоросійська, Туапсе, Сочі й навіть до Очамчире.

Водночас ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко заявив, що попри успішні операції українських військових зі знищення Чорноморського флоту говорити про перемогу у морі ще рано, через контроль росіянами більшої частини узбережжя півострова.