Россия собирается уничтожить украденные украинские корабли — в ВМС впервые прокомментировали

Подводная лодка "Запорожье" в Стрелковой бухте Севастополя. Фото архивное: УНИАН

Военно-морские силы Украины отреагировали на заявление Министерства обороны России об уничтожении украинских военных кораблей, захваченных во время аннексии Крымского полуострова. Там заявили, что это заявление выглядит ложным.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Новини.LIVE.

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Захваченный Россией корвет "Луцк". Источник: Википедия

По его словам, украденные корабли были пришвартованы в Крыму. Поэтому в результате аннексии на бортах судов началось мародерство.

"Их растягивали на запчасти, поскольку россияне имеют подобные корабли с унифицированными системами вооружения. После этого, они должны были порезать их на металл. Но прикрываясь нашими действиями в Крыму, они представляют это так, будто в этом наша вина, и мы им не даем спокойно утилизировать наши корабли", — сказал Плетенчук.

Захваченный Россией БДК "Константин Ольшанский" во время учений. Источник: Википедия

Он добавляет, что после подготовки всех необходимых послевоенных судебных тяжб, сумма кораблей прибавится к выплате репараций. Но пока установить стоимость кораблей невозможно из-за отсутствия доступа.

"Обязательно все это будет возмещено в рамках выплаты репараций. Суммы будут объявляться, когда будут приняты соответствующие решения и когда будет известна сумма иска - то есть, сам процесс очень сложен. Для оценки нужно иметь предмет оценивания, а доступа к кораблям мы сейчас не имеем. Поэтому все это будет со временем, но так или иначе возмещение за эти корабли Украина получит", — сказал Плетенчук.

Спикер отметил, что такое заявление может служить прикрытием намерений оккупантов.

"Они пытаются подвязать эти события, которые сейчас происходят в Крыму, с невозможностью охранять те объекты, которые мы якобы там оставили. Поэтому это лишь профанация, чтобы составить какую-то юридическую основу для того, чтобы оправдать их преступные действия", — подытожил Дмитрий Плетенчук, и добавил, что вся информация станет известной, когда количество кораблей, оставшихся в Крыму, будет уточнено.

По сообщению пропагандистского ТАСС, захваченные корабли планируется утилизировать, чтобы обеспечить "безопасность российских военных кораблей" Черноморского флота. Но точной даты там не сообщили.

Напомним, что ранее Дмитрий Плетенчук заявил, что Черноморский флот начинает выходить из Крыма из-за постоянных атак со стороны Украины. Пока известно, что корабельный состав перемещают в Новороссийск, Туапсе, Сочи и даже в Очамчире.

В то же время бывший замначальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко заявил, что, несмотря на успешные операции украинских военных по уничтожению Черноморского флота, говорить о победе в море еще рано, из-за контроля россиянами большей части побережья полуострова.