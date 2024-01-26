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Черноморский флот РФ не выдержит — Украина разрабатывает новейший морской подводный дрон

26 января 2024 16:29
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Черноморский флот РФ не выдержит — Украина разрабатывает новейший морской подводный дрон
Морской дрон Sea Baby. который использует Украина. Фото иллюстративное: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине началась работа по созданию новейшего морского подводного дрона, который сможет вытеснить Черноморский флот из территориальных вод Украины. Он будет построен в рамках нового проекта FURY для украинских ВМС.

Об этом сообщает портал Naval News.

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Украина разрабатывает подводный морской дрон

По словам командующего ВМС Украины, вице-адмирала Алексея Неижпапы, украинцы добились удивительных успехов в борьбе с Черноморским флотом с помощью морских дронов, пока оккупанты не нашли их слабое место. Поэтому, как он заметил, дальнейшая эффективность таких дронов находится в центре внимания.

"Некоторые наши приемы и тактики, наработанные в 2022 и 2023 годах, не будут работать в 2024 году. Поэтому нам нужно изменить тактику и стратегию наших последующих оперативных действий", — сказал он.

Теперь, как отмечает издание, Киев работает над новым проектом FURY (First Ukrainian Robotic Navy — Первый украинский роботизированный флот). Проект представляет собой группировку подводных дронов, сделанных на базе уже действующих западных аппаратов. Презентация проекта состоится 28 января, где, как отмечает материал, будет представлен макет прототипа подводного дрона с его названием.

Также авторы отметили, что модернизированные западные беспилотные базовые модели смогут нести разнообразное вооружение — от торпед и мин до ракет и использоваться для разведывательных и ударных назначений.

Напомним, что ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о создании нового украинского дрона Backfire, вошедшего в оборонный кластер Brave1. Также он заявил, что ВСУ активно испытывают на поле боя украинский беспилотный робот Ironclad. Благодаря ему ВСУ атакуют противника, выполняют разведывательные задачи и снабжают войска поддержкой огнем.

Черное море
Украина
дроны
война в Украине
флот

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