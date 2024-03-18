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Квартира за 21 тыс. грн и 16 штрафов — что известно о кандидатах на главу Конституционного суда

18 марта 2024 12:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Квартира за 21 тыс. грн и 16 штрафов — что известно о кандидатах на главу Конституционного суда
Конституционный суд. Фото: ccu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжается кастинг кандидатов на должность судьи Конституционного Суда. Известно, что один из них продал свою квартиру за 21 тыс. грн, чтобы стать на учет в Николаевский центр бездомных, а другой — имеет 16 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Видео с кастинга распространилось в соцсетях в понедельник, 18 марта.

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Один из судей не смог объяснить, как совмещает работу и дневную форму обучения, а также сдачу сессии.

Другой продал двухкомнатную квартиру за 21 тыс. грн и поставил себя на учет в Николаевский центр бездомных. Таким образом он хочет претендовать на жилье от государства.

Еще один кандидат заявил, что 16 штрафов за нарушение ПДД не его, а сына, которому он якобы отдал автомобиль. Следует отметить, что все протоколы составлены именно на судью.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, вероятно, возглавит Конституционный Суд Украины. Из-за отстранения от должности Александра Тупицкого с лета 2022 года суд остался без председателя.

Также глава Хозяйственного суда Киева Вадим Босой обновил информацию в своей электронной декларации. Судя по декларации, его безработная дочь купила квартиру за 200 тыс. долларов, а бывшая жена приобрела трехкомнатную квартиру в элитном ЖК за 400 тыс. долларов.

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