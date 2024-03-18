Квартира за 21 тис. грн та 16 штрафів — що відомо про кандидатів на главу Конституційного суду

Конституційний суд. Фото: ccu.gov.ua

В Україні триває кастинг кандидатів на посаду судді Конституційного Суду. Відомо, що один з них продав свою квартиру за 21 000 грн, щоб стати на облік у Миколаївський центр безпритульних, а інший — має 16 штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Відео з кастингу поширилося у соцмережах у понеділок, 18 березня.

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Один з суддів не зміг пояснити, як поєднує роботу і денну форму навчання, а також складання сесії.

Інший продав двокімнатну квартиру за 21 000 грн та поставив себе на облік у Миколаївський центр безпритульних. Таким чином він хоче претендувати на житло від держави.

Ще один кандидат заявив, що 16 штрафів за порушення ПДР не його, а сина, якому він нібито віддав автомобіль. Варто зазначити, що всі протоколи складені саме на суддю.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, ймовірно, очолить Конституційний Суд України. Наразі через відсторонення з посади Олександра Тупицького з літа 2022 року суд залишився без голови.

Також глава Господарського суду Києва Вадим Босий оновив інформацію у своїй електронній декларації. Судячи із декларації, його безробітна донька купила квартиру за 200 тисяч доларів, а колишня дружина придбала трикімнатну квартиру в елітному ЖК за 400 тисяч доларів.