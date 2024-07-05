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Куча пострадавших и значительные разрушения — в Краснодарском крае пожаловались на атаку БпЛА

5 июля 2024 04:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Последствия атаки на Краснодарский край 5 июля – есть пострадавшие и значительные разрушения
Последствия атаки в Краснодарском крае ночью 5 июля. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края России в ночь на пятницу, 5 июля, произошла атака ударных беспилотников. В результате обстрела якобы пострадали шесть человек и разрушен дом.

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

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Последствия атаки на Краснодарский край 5 июля

По данным местных властей, в Приморско-Ахтарске госпитализировали шестеро россиян, среди них якобы двое детей. Также в результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом, жителей которого эвакуировали.

"Помимо этого, нарушена работа энергоподстанции, которая питает значительную часть города. Продолжаются ремонтно-восстановительные работы", — добавил Кондратьев.

Ночная атака на Краснодарский край 5 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Виниамина Кондратьева

Взрывы и пожары в России

Напомним, что в ночь на 5 июля россияне также жаловались на атаку на Ростов-на-Дону, которую назвали самой массовой из-за количества беспилотников. В городе в нескольких местах загорелись пожары из-за якобы падения обломков сбитых целей.

Также недавно в российской Тамбовской области беспилотник попал в нефтебазу. На месте загорелся сильный пожар.

Добавим, что под Москвой в России произошел сильный пожар на предприятии радиоэлектронной оборонной промышленности "Платан". Известно о девяти погибших, двое из которых выпрыгнули с восьмого этажа.

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