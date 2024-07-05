Наслідки атаки на Краснодарський край 5 липня — є постраждалі та значні руйнування

Наслідки атаки в Краснодарському краї 5 липня. Фото: росЗМІ

У місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю Росії в ніч проти п'ятниці, 5 липня, сталася атака ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу нібито постраждали шість людей та зруйнований будинок.

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram.

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За даними місцевої влади, в Приморсько-Ахтарську госпіталізували шестеро росіян, серед них — нібито двоє дітей. Також внаслідок атаки пошкоджено триповерховий багатоквартирний будинок, мешканців якого евакуювали.

"Крім цього, порушено роботу енергопідстанції, яка живить значну частину міста. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи", — додав Кондратьєв.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Вініаміна Кондратьєва

Вибухи та пожежі в Росії

Нагадаємо, що в ніч проти 5 липня росіяни також скаржилися на атаку на Ростов-на-Дону, яку назвали наймасовішою через кількість безпілотників. У місті в кількох місцях зайнялись пожежі через нібито падіння уламків збитих цілей.

Також нещодавно в російській Тамбовській області безпілотник поцілив у нафтобазу. На місці влучання зайнялась сильна пожежа.

Додамо, що під Москвою у Росії трапилась сильна пожежа на підприємстві радіоелектронної оборонної промисловості "Платан". Відомо про дев'ятьох загиблих, двоє з яких вистрибнули з восьмого поверху.