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Купа постраждалих і значні руйнування — у Краснодарському краї поскаржилися на атаку БпЛА

5 липня 2024 04:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Наслідки атаки на Краснодарський край 5 липня — є постраждалі та значні руйнування
Наслідки атаки в Краснодарському краї 5 липня. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю Росії в ніч проти п'ятниці, 5 липня, сталася атака ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу нібито постраждали шість людей та зруйнований будинок.

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram.

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Наслідки атаки на Краснодарський край 5 липня 

За даними місцевої влади, в Приморсько-Ахтарську госпіталізували шестеро росіян, серед них — нібито двоє дітей. Також внаслідок атаки пошкоджено триповерховий багатоквартирний будинок, мешканців якого евакуювали.

"Крім цього, порушено роботу енергопідстанції, яка живить значну частину міста. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи", — додав Кондратьєв.

Нічна атака на Краснодарський край 5 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Вініаміна Кондратьєва

Вибухи та пожежі в Росії

Нагадаємо, що в ніч проти 5 липня росіяни також скаржилися на атаку на Ростов-на-Дону, яку назвали наймасовішою через кількість безпілотників. У місті в кількох місцях зайнялись пожежі через нібито падіння уламків збитих цілей.

Також нещодавно в російській Тамбовській області безпілотник поцілив у нафтобазу. На місці влучання зайнялась сильна пожежа. 

Додамо, що під Москвою у Росії трапилась сильна пожежа на підприємстві радіоелектронної оборонної промисловості "Платан". Відомо про дев'ятьох загиблих, двоє з яких вистрибнули з восьмого поверху.

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