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Наймасовіша атака на Ростов — росіяни кажуть про рекордну кількість БпЛА

5 липня 2024 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Масова атака на Ростов вночі, 5 липня — кадри наслідків
Сильна пожежа в Ростові вночі, 5 липня. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російському Ростові-на-Дону в ніч проти п'ятниці, 5 липня, лунали сильні вибухи. За словами очевидців, це нібито наймасовіша атака на місто, оскільки відбувалась із застосуванням 12 безпілотників. Після вибухів розгорілись пожежі в двох місцях. 

Відповідні кадри публікують російські Telegram-канали.

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Атака на Ростов 5 липня

За даними пабліків, після серії з десятка вибухів зайнялись пожежі поблизу Ростова та в самому місті. Натомість місцевий губернатор Василь Голубєв запевнив, що російські сили ППО збили всі цілі.

Увага 18+ На відео присутня ненормативна лексика!

Згодом пабліки оприлюднили відео, на яких карети швидкої допомоги та пожежні машини їхали в бік розгоряння пожеж.

Наслідки атаки на Ростов 5 липня
Сильна пожежа в Ростові вночі, 5 липня. Фото: росЗМІ
Пожежа в Ростові вночі 5 липня
Сильна пожежа в Ростові вночі, 5 липня. Фото: росЗМІ
Фото наслідків атаки на Ростов вночі 5 липня
Сильна пожежа в Ростові вночі, 5 липня. Фото: росЗМІ
Вибухи в Ростові 5 липня
Сильна пожежа в Ростові вночі, 5 липня. Фото: росЗМІ

Вибухи в Росії

Нагадаємо, що в неділю, 30 червня, жителі Бєлгородської області знову жалілися на вибухи. У соцмережах повідомляли про атаку дронів-камікадзе, які поцілили в багатоквартирний будинок. 

Також вибухи лунали й у російському Нижньому Новгороді 30 червня. Однак це було пов'язано з масштабною пожежею на складі, всередині якого були газові балони. Вогонь поширився на площу близько 1000 квадратних метрів.

Додамо, що 30 червня Міноборони РФ похизувалося про збиття нібито 36 безпілотників. Вибухи лунали у шести російських регіонах.

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