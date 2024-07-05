Массовая атака на Ростов ночью, 5 июля — кадры последствий

Сильный пожар в Ростове ночью, 5 июля. Фото: росСМИ

В российском Ростове-на-Дону в ночь на пятницу, 5 июля, раздавались сильные взрывы. По словам очевидцев, это самая массовая атака на город, поскольку происходила с применением 12 беспилотников. После взрывов разгорелись пожары в двух местах.

Соответствующие кадры публикуют российские Telegram-каналы.

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Атака на Ростов 5 июля

По данным пабликов, после серии из десятка взрывов загорелись пожары вблизи Ростова и в самом городе. Местный губернатор Василий Голубев заверил, что российские силы ПВО сбили все цели.

Внимание 18+ На видео присутствует ненормативная лексика!

Позже паблики обнародовали видео, на которых кареты скорой помощи и пожарные машины ехали в сторону возгорания пожаров.

Сильный пожар в Ростове ночью, 5 июля. Фото: росСМИ

Сильный пожар в Ростове ночью, 5 июля. Фото: росСМИ

Сильный пожар в Ростове ночью, 5 июля. Фото: росСМИ

Сильный пожар в Ростове ночью, 5 июля. Фото: росСМИ

Взрывы в России

Напомним, что в воскресенье, 30 июня, жители Белгородской области снова жаловались на взрывы. В соцсетях сообщали об атаке дронов-камикадзе, попавших в многоквартирный дом.

Также взрывы раздавались и в Нижнем Новгороде 30 июня. Однако это было связано с масштабным пожаром на складе, внутри которого находились газовые баллоны. Огонь распространился на площадь около 1000 квадратных метров.

Добавим, что 30 июня Минобороны РФ похвасталось сбитием якобы 36 беспилотников. Взрывы раздавались в шести российских регионах.