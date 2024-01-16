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Кулеба заявил, что украинцы будут "воевать лопатами", если закончится оружие

16 января 2024 18:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кулеба заявил, что украинцы будут "воевать лопатами", если закончится оружие
Дмитрий Кулеба вместе с журналистом Томом Суфи. Фото: Bruno Roeber/ABC News
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у американских конгрессменов мало времени для нового соглашения о финансировании, чтобы увеличить военную помощь Украине. При этом он добавил, что даже если закончится оружие, украинцы будут "воевать лопатами".

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC.

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"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет гораздо выше. Если Запад не может остановить Россию в Украине, то кого еще он может остановить в других частях света? Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", — сказал он.

Политик признал, что российские солдаты "усвоили уроки", приспособившись к войне, в результате чего захватили небольшие участки вблизи Авдеевки, за которую сейчас идут бои. В то же время он обратил внимание, что за такие мизерные цели Россия заплатила большую цену, и опроверг, что у росармейцев преимущество на поле боя.

"Эти минимальные достижения врага были получены чрезвычайно высокой ценой. Поэтому я исключаю мысль о том, что у России сейчас есть импульс на поле боя", — резюмировал глава МИД.

Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба прокомментировал российские фейки по поводу американского оружия для Украины. Он заявил, что попытки россиян дискредитировать военную помощь Украине оказывались фейками. Особенно это касается слухов, что американское оружие попало в незаконное обращение в других уголках мира.

Также не так давно глава МИД провел в Киеве рабочую встречу с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурным.

Дмитрий Кулеба
Украина
Авдеевка
война в Украине
Россия

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