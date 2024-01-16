Кулеба заявив, що українці "воюватимуть лопатами", якщо закінчиться зброя

Дмитро Кулеба разом із журналістом Томом Суфі. Фото: Bruno Roeber/ABC News

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що американські конгресмени мають мало часу для нової угоди про фінансування, аби збільшити військову допомогу Україні. При цьому він додав, що навіть якщо закінчиться зброя, українці "воюватимуть лопатами".

Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC.

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"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна виправлення безладу у світі, якщо Україна програє, буде набагато вищою. Якщо Захід не може зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу? Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми воюватимемо лопатами, бо на кону для України стоїть існування цієї нації", — сказав він.

Політик визнав, що російські солдати "засвоїли уроки", пристосувавшись до війни, внаслідок чого захопили невеликі ділянки поблизу Авдіївки, за яку зараз тривають бої. Водночас він звернув увагу, що за такі мізерні цілі Росія заплатила велику ціну, і спростував, що в росармійців перевага на полі бою.

"Ці мінімальні здобутки ворога були отримані надзвичайно високою ціною. Тому я відкидаю думку про те, що Росія зараз має імпульс на полі бою", — резюмував голова МЗС.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Кулеба прокоментував російські фейки щодо американської зброї для України. Він заявив, що спроби росіян дискредитувати військову допомогу Україні виявлялися фейками. Особливо це стосується чуток, що американська зброя потрапила в незаконний обіг в інших куточках світу.

Також не так давно голова МЗС провів у Києві робочу зустріч з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.