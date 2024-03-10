Кулеба ответил, почему некорректно называть россиян рабами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Elta

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российское общество часто называют рабами, но это не совсем корректно. По словам министра, даже рабы могут выйти бунтовать.

Об этом Кулеба сообщил в интервью изданию Elta, пишет Delfi в воскресенье, 10 марта.

Читайте также:

Почему Кулеба заявил что не стоит называть россиян рабами

Кулеба сообщил, что события войны, которую ведет Россия против Украины, могут повлиять на ситуацию в РФ, особенно если Украина получит достаточное количество вооружений.

В своих словах Кулеба упомянул, что российское общество иногда описывается как покорное, безоговорочно следующее указаниям своего лидера Путина. Однако он отметил, что даже в таких условиях возможны бунты, и неправильно считать всех россиян покорными.

"Российское общество иногда называют обществом рабов — они покорно слушают все, что им навязывает их рабовладелец Путин. Но даже рабы бунтуют. Поэтому я считаю, что называть российское общество рабами неуместно", — заявил украинский министр.

Кулеба также затронул отсутствие видимых сейчас изменений в российском обществе, в том числе реакцию на смерть оппозиционера Алексея Навального, подчеркнув, что ситуация может измениться при определенных условиях на фронте и внутри России.

Напомним, вдова покойного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала людей протестовать против диктатора России Владимира Путина на избирательных участках.

Тем временем, в руководстве России, вероятно, растет беспокойство из-за протестов семей мобилизованных россиян, и они ищут способы их урегулирования. Таким образом, Кремль платит женам мобилизованных, чтобы подавить их протесты.