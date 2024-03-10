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Кулеба відповів, чому некоректно називати росіян рабами

10 березня 2024 20:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кулеба відповів, чому некоректно називати росіян рабами
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Elta
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російське суспільство часто називають рабами, але це не зовсім коректно. За словами міністра, навіть раби можуть вийти бунтувати.

Про це Кулеба повідомив в інтерв'ю газеті Elta, пише Delfi в неділю, 10 березня.

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Чому Кулеба заявив, що не варто називати росіян рабами

Кулеба повідомив, що події війни, яку веде Росія проти України можуть вплинути на ситуацію в РФ, особливо якщо Україна отримає достатню кількість озброєнь.

У своїх словах Кулеба згадав, що російське суспільство іноді описується як покірне, що  беззастережно виконує вказівки свого лідера Путіна. Однак він зазначив, що навіть за таких умов можливі бунти, і неправильно вважати всіх росіян покірними.

"Російське суспільство іноді називають суспільством рабів вони покірно слухають усе, що їм нав'язує їхній рабовласник Путін. Але навіть раби бунтують. Тому я вважаю, що називати російське суспільство рабами недоречно", — заявив український міністр.

Кулеба також торкнувся відсутності видимих зараз змін у російському суспільстві, у тому числі реакцію на смерть опозиціонера Олексія Навального, наголосивши, що ситуація може змінитися за певних умов на фронті та всередині Росії.

Нагадаємо, вдова покійного російського опозиціонера Олексія Навального Юлія закликала людей протестувати проти диктатора Росії Володимира Путіна на виборчих дільницях.

Тим часом у керівництві Росії, ймовірно, зростає занепокоєння через протести сімей мобілізованих росіян, і вони шукають способів їх врегулювання. Таким чином, Кремль платить дружинам мобілізованих, щоб придушити їхні протести.

Дмитро Кулеба
володимир путін
росіяни
протести
пропаганда
Росія

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