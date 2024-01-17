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Кулеба рассказал, почему в США сомневаются с новым пакетом помощи Украине

17 января 2024 16:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кулеба рассказал, почему в США сомневаются с новым пакетом помощи Украине
Дмитрий Кулеба в Давосе. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр иностранных дел Украины рассказал, почему Соединенные Штаты Америки сомневаются с новым пакетом помощи Украине. По его словам, главная причина — заявление американских конгрессменов насчет ситуации на границе США и Мексики.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Глава МИД отметил, что новый пакет помощи от США поможет улучшить макрофинансовую ситуацию Украины. Однако в США до сих пор его задерживают.

"Здесь вопрос не в том, оказывать или не оказывать помощь Украине. Но вопрос во времени. Уже конец января, идет война", — сказал он.

По словам политика, в США могут задерживать оказание помощи из-за внутренних проблем страны.

"Американцы говорят о конце января, они оптимистично относятся к результату, мол, в этом виновата ситуация на границах", — сказал Дмитрий Кулеба.

Военная помощь Украине — последние новости

Напомним, сегодня Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В список, в частности, вошли и самоходные зенитные установки Gepard, БМП Marder, снаряды к танкам Leopard 1 и многие другие материалы.

Также сегодня в Бундестаге будут голосовать за предоставление Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Они предназначены для уничтожения хорошо защищенных объектов на большом расстоянии.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в скором времени Украине поставят еще около 40 крылатых ракет SCALP и несколько сотен бомб. Также французский лидер анонсировал свой приезд в Украину.

Дмитрий Кулеба
США
МИД
военная помощь
Украина

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