Кулеба розповів, чому у США вагаються з новим пакетом допомоги Україні

Дмитро Кулеба у Давосі. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України розповів, чому Сполучені Штати Америки вагаються з новим пакетом допомоги Україні. За його словами, причиною всьому — заява американських конгресменів щодо ситуації на кордоні США та Мексики.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Чому США затримують допомогу Україні

Голова МЗС зауважив, що новий пакет допомоги від США допоможе покращити макрофінансову ситуацію України. Проте у США досі його затримують.

"Тут питання не в тому, надавати чи не надавати допомогу Україні. Але питання у часі. Вже кінець січня, йде війна", — сказав він.

За словами політика, у США можуть затримувати ухвалення допомоги через внутрішні проблеми країни.

"Американці кажуть про кінець січня, вони оптимістично ставляться до результату, мовляв, в цьому винна ситуація на кордонах", — сказав Дмитро Кулеба.

Військова допомога Україні — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До списку, зокрема, увійшли й самохідні зенітні установки Gepard, БМП Marder, снаряди до танків Leopard 1 та багато інших матеріалів.

Також сьогодні у Бундестазі будуть голосувати за надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Вони призначені для знищення добре захищених об’єктів на великій відстані.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що незабаром Україні поставлять ще близько 40 крилатих ракет SCALP та кілька сотень бомб. Також французький лідер анонсував свій приїзд в Україну.