Кулеба объяснил, для чего Россия мобилизует на войну в Украине нацменьшинства

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия активно мобилизует "на смерть в Украине" нацменьшинства. По его словам, таким образом, враг преследует две цели.

Об этом он сказал во время встречи с главой МИД Мальты Иеном Боргом, передает "Мы-Украина".

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Дипломат подчеркнул, что первой задачей является продолжение агрессии, а второй — проведение этнических чисток на своей территории.

"Речь идет не только об украинском меньшинстве. Недавние события в Уфе, Башкортостане в очередной раз показали, что Россия, как говорил классик, это тюрьма народов. Башкиры встали на защиту активиста, которого Кремль судит за позицию против войны и за поддержку башкирской культуры, идентичности", — заметил Кулеба.

Какой орган функционирует для защиты нацменьшинств

Министр добавил, что у ОБСЕ есть инструменты для защиты прав национальных меньшинств, а именно работает институт Верховного комиссара по вопросам нацменьшинств.

По его словам, защиту нацменьшинств нужно сделать одним из приоритетных направлений.

Напомним, ранее экс-командир полка "Азов", майор НГУ Максим Жорин прокомментировал встречу Андрея Ермака и Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Закарпатье. Он подчеркнул, что все нацменьшинства должны обладать равноправием, чтобы не допустить нового проявления сепаратизма.

Также мы писали, что Венгрия предоставила Украине на рассмотрение 11 пунктов по изменению прав нацменьшинств в Закарпатье. Несмотря на то, что спецкомиссия будет рассматривать их в течение 10 дней, украинская сторона утверждает, что этот вопрос уже решен.