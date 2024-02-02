Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Кулеба объяснил, для чего Россия мобилизует на войну в Украине нацменьшинства arrow

Кулеба объяснил, для чего Россия мобилизует на войну в Украине нацменьшинства

2 февраля 2024 20:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кулеба объяснил, для чего Россия мобилизует на войну в Украине нацменьшинства
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия активно мобилизует "на смерть в Украине" нацменьшинства. По его словам, таким образом, враг преследует две цели.

Об этом он сказал во время встречи с главой МИД Мальты Иеном Боргом, передает "Мы-Украина".

Читайте также:

Зачем это делает Россия

Дипломат подчеркнул, что первой задачей является продолжение агрессии, а второй — проведение этнических чисток на своей территории.

"Речь идет не только об украинском меньшинстве. Недавние события в Уфе, Башкортостане в очередной раз показали, что Россия, как говорил классик, это тюрьма народов. Башкиры встали на защиту активиста, которого Кремль судит за позицию против войны и за поддержку башкирской культуры, идентичности", — заметил Кулеба.

Какой орган функционирует для защиты нацменьшинств

Министр добавил, что у ОБСЕ есть инструменты для защиты прав национальных меньшинств, а именно работает институт Верховного комиссара по вопросам нацменьшинств.

По его словам, защиту нацменьшинств нужно сделать одним из приоритетных направлений.

Напомним, ранее экс-командир полка "Азов", майор НГУ Максим Жорин прокомментировал встречу Андрея Ермака и Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Закарпатье. Он подчеркнул, что все нацменьшинства должны обладать равноправием, чтобы не допустить нового проявления сепаратизма.

Также мы писали, что Венгрия предоставила Украине на рассмотрение 11 пунктов по изменению прав нацменьшинств в Закарпатье. Несмотря на то, что спецкомиссия будет рассматривать их в течение 10 дней, украинская сторона утверждает, что этот вопрос уже решен.

Дмитрий Кулеба
ОБСЕ
МИД
мобилизация
война в Украине
Россия
нацменьшинства

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме