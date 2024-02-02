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Кулеба пояснив, для чого Росія мобілізує на війну в Україні нацменшини

2 лютого 2024 20:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кулеба пояснив, для чого Росія мобілізує на війну в Україні нацменшини
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія активно мобілізує "на смерть в Україні" нацменшини. За його словами, таким чином ворог переслідує дві цілі. 

Про це він сказав під час зустрічі із очільником МЗС Мальти Ієном Боргом, передає "Ми-Україна".

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Для чого це робить Росія

Дипломат наголосив, що першим завданням є продовження агресії, а другим — проведення етнічних чисток на своїй території. 

"Йдеться не лише про українську меншину. Нещодавні події в Уфі, Башкортостані вкотре засвідчили, що Росія, як казав класик, це тюрьма народів. Башкири стали на захист активіста, якого Кремль судить за позицію проти війни і за підтримку башкірської культури, ідентичності", — зауважив Кулеба.

Який орган функціонує для захисту нацменшин

Міністр додав, що ОБСЄ має інструменти для захисту прав національних меншин, а саме працює інститут Верховного комісара з питань нацменшин. 

За його словами, захист нацменшин потрібно зробити одним із пріоритетних напрямків. 

Нагадаємо, раніше екскомандир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін прокоментував зустріч Андрія Єрмака та Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на Закарпатті. Він наголосив, що всі нацменшини повинні мати рівноправ'я, щоб не допустити нового прояву сепаратизму.

Також ми писали, що Угорщина надала Україні на розгляд 11 пунктів щодо змін прав нацменшин на Закарпатті. Незважаючи на те, що спецкомісія буде розглядати їх протягом 10 днів, українська сторона стверджує, що це питання вже вирішене. 

Дмитро Кулеба
ОБСЄ
МЗС
мобілізація
війна в Україні
Росія
нацменшини

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