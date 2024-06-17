Румыны бегают — видео о двух парнях на ели, заблудившихся в горах

Ребята забрели на ель. Фото: скриншот

Среди пользователей соцсетей набирает популярность видео, на котором один из друзей сетует, что они заблудились. При этом ребята сидят в ветвях елей, ища подходящую для ходьбы дорогу.

Соответствующее видео опубликовал пользователь neVitalii в соцсети TikTok в субботу, 15 июня.

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Так, на видео можно увидеть, что двое ребят залезли высоко на дерево в надежде найти дорогу. Один из них шарит в телефоне, другой документирует момент для подписчиков и сетует на тяжелую судьбу благодаря своему товарищу.

"Не понимаю, Андрей, куда ты меня завел, где я? Интернет не подет (не работает. — Ред.), камера не работает, румыны бегают туда-сюда", — шутливо жалуется автор видео.

Вероятно, ребята таки выбрались из зеленой ловушки, если им удалось обнародовать момент в TikTok.

Реакция пользователей

В то же время под видео пользователи продолжают оставлять комментарии: кому-то ситуация откликнулась, а кто-то апеллирует к известным фильмам.

"Вы подняли настроение, давно так не смеялась"

"В "Хоббите" была похожая сцена" (к/ф "Хоббит: Неожиданное путешествие", 2012)

"Друг: я знаю короткий путь. Тем временем этот короткий путь"

"Обычный день курьера Glovo"

"Первое свидание Эдварда и Беллы" (к/ф "Сумерки", 2008)

Скриншот комментария пользователя в приложении TikTok

Скриншот комментария пользователя в приложении TikTok

Скриншот комментария пользователя в приложении TikTok

Скриншот комментария пользователя в приложении TikTok

Скриншот комментария пользователя в приложении TikTok

Напомним, что недавно украинские пограничники с помощью самолета показали великолепные виды на западной границе нашей Родины. Они показали заснеженные вершины Карпатских гор и одиночные здания, которые там находятся.

Добавим, что недавно также украинские полярники на станции "Академик Вернадский" заметили императорского пингвина, которого не видели уже четыре года. Исследователи похвастались милыми кадрами.