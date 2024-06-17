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Куди ти мене завів, румуни бігають — відео про хлопців, які забрели на ялину, зірвало мережу

17 червня 2024 02:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Румуни бігають — відео про двох хлопців на ялині, які заблукали в горах
Хлопці забрели на ялину. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Серед користувачів соцмереж набирає популярності відео, на якому один із друзів нарікає, що вони заблукали. При цьому хлопці сидять у гіллі ялин, шукаючи придатну для ходьби дороги. 

Відповідне відео опублікував користувач neVitalii в соцмережі TikTok в суботу, 15 червня.

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ходіть маркованими стежками 🙃

♬ оригінальний звук - __gishchuk__

Відео про хлопців на ялині на тлі гори

Так, на відео можна побачити, що двоє хлопців залізли високо на дерево в надії знайти дорогу. Один із них нишпорить у телефоні, інший документує момент для підписників та нарікає на тяжку долю, завдяки своєму товаришу.

"Не розумію, Андрій, куда ти мене завів, де я? Інтернет не подєт (не працює. — Ред.), камера нє робет, румуни бігают туда-сюда", — жартівливо скаржиться автор відео.

Ймовірно хлопці таки вибрались із зеленої пастки, якщо їм вдалося оприлюднити момент в TikTok.

Реакція користувачів

Водночас під відео користувачі продовжують лишати коментарі: комусь ситуація відгукнулась, а хтось апелює до відомих фільмів.

  • "Ви підняли настрій, давно так не сміялася"
  • "В "Гоббіті" була схожа сцена" (к/ф "Гоббіт: Неочікувана подорож", 2012)
  • "Друг: я знаю короткий шлях.                                                                                Тим часом цей короткий шлях"
  • "Звичайний день кур'єра Glovo"
  • "Перше побачення Едварда і Белли" (к/ф "Сутінки", 2008)
Смішні відео про подорожі
Скриншот коментаря користувача в додатку TikTok
Хлопці застрягли на ялині в горах
Скриншот коментаря користувача в додатку TikTok
Румуни бігають туди-сюди відео
Скриншот коментаря користувача в додатку TikTok
Смішне відео про туристів на ялині
Скриншот коментаря користувача в додатку TikTok
Хлопці заблукали в лісі - смішне відео
Скриншот коментаря користувача в додатку TikTok

Нагадаємо, що нещодавно українські прикордонники за допомогою літака показали чудові краєвиди на західному кордоні нашої Батьківщини. Вони показали засніжені вершини Карпатських гір та поодинокі будівлі, які там розташовані.

Додамо, що нещодавно також українські полярники на станції "Академік Вернадський" помітили імператорського пінгвіна, якого не бачили поблизу вже чотири роки. Дослідники похизувалися милими кадрами.

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