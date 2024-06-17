Румуни бігають — відео про двох хлопців на ялині, які заблукали в горах

Хлопці забрели на ялину. Фото: скриншот

Серед користувачів соцмереж набирає популярності відео, на якому один із друзів нарікає, що вони заблукали. При цьому хлопці сидять у гіллі ялин, шукаючи придатну для ходьби дороги.

Відповідне відео опублікував користувач neVitalii в соцмережі TikTok в суботу, 15 червня.

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Так, на відео можна побачити, що двоє хлопців залізли високо на дерево в надії знайти дорогу. Один із них нишпорить у телефоні, інший документує момент для підписників та нарікає на тяжку долю, завдяки своєму товаришу.

"Не розумію, Андрій, куда ти мене завів, де я? Інтернет не подєт (не працює. — Ред.), камера нє робет, румуни бігают туда-сюда", — жартівливо скаржиться автор відео.

Ймовірно хлопці таки вибрались із зеленої пастки, якщо їм вдалося оприлюднити момент в TikTok.

Реакція користувачів

Водночас під відео користувачі продовжують лишати коментарі: комусь ситуація відгукнулась, а хтось апелює до відомих фільмів.

"Ви підняли настрій, давно так не сміялася"

"В "Гоббіті" була схожа сцена" (к/ф "Гоббіт: Неочікувана подорож", 2012)

"Друг: я знаю короткий шлях. Тим часом цей короткий шлях"

"Звичайний день кур'єра Glovo"

"Перше побачення Едварда і Белли" (к/ф "Сутінки", 2008)

Скриншот коментаря користувача в додатку TikTok

Скриншот коментаря користувача в додатку TikTok

Скриншот коментаря користувача в додатку TikTok

Скриншот коментаря користувача в додатку TikTok

Скриншот коментаря користувача в додатку TikTok

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Додамо, що нещодавно також українські полярники на станції "Академік Вернадський" помітили імператорського пінгвіна, якого не бачили поблизу вже чотири роки. Дослідники похизувалися милими кадрами.