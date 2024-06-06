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Не бачили 4 роки — на станцію "Академік Вернадський" завітав неочікуваний гість

6 червня 2024 06:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
До станції "Академік Вернадський" прийшов імператорський пінгвін
Полярники на станції "Академік Вернадський". Фото: facebook.com/AntarcticCenter
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На станцію "Академік Вернадський" до українських полярників завітав імператорський пінгвін. Птаха не заходили до станції вже чотири роки.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у середу 5 червня, у Facebook. 

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Імператорський пінгвін на станції "Академік Вернадський"

Вчені зазначають, що їхній гість ще зовсім молодий, про що свідчить сіре забарвлення на деяких частинах голови. Крім того, за словами полярників, прихід імператорського пінгвіна став сюрпризом, адже вони не гніздують в районі української станції, а обирають холодніші території. Найближча — за понад 300 км від "Академіка Вернадського".

Який на вигляд імператорський пінгвін
Імператорський пінгвін на станції "Академік Вернадський". Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Імператорський пінгвін на станції "Академік Вернадський"
Імператорський пінгвін на станції "Академік Вернадський". Фото: facebook.com/AntarcticCenter
До полярників прийшов імператорський пінгвін
Імператорський пінгвін на станції "Академік Вернадський". Фото: facebook.com/AntarcticCenter

"Цей вид унікальний тим, що заходить найдалі на Південь (до кількохсот кілометрів вглиб континенту) та розмножується антарктичною зимою, тобто коли темно й дуже холодно. Також це найбільші пінгвіни на Планеті: їхній зріст може сягати 120 см, а вага — 50 кг", — пояснили дослідники.

Вони також зауважили, що востаннє імператорський пінгвін до них навідувався чотири роки — у грудні 2020 року.

Фото імператорського пінгвіна
Імператорський пінгвін на станції "Академік Вернадський". Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Де живуть імператорські пінгвіни
Імператорський пінгвін на станції "Академік Вернадський". Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Як визначають вік імператорського пінгвіна
Імператорський пінгвін на станції "Академік Вернадський". Фото: facebook.com/AntarcticCenter

"Нині ж незвичний відвідувач вже два дні гуляє нашим островом. Особливо він вподобав місце біля "магнітки" — геомагнітної обсерваторії", — додають полярники.

До якого розміру виростають імператорські пінгвіни
Імператорський пінгвін на станції "Академік Вернадський". Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Де розмножуються імператорські пінгвіни
Імператорський пінгвін на станції "Академік Вернадський". Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Нагадаємо, що нещодавно полярники зі станції "Академік Вернадський" традиційно перерахували субантарктичних пінгвінів, які живуть на острові Галіндез. Цього разу їх виявили рекордну кількість.

Також дослідники помітили в океані горбатих китів та косаток, які зовсім не боялись наших науковців і кружляли навколо їхнього човна.

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Станція Академік Вернадський

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