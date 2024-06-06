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Не видели 4 года — на станцию "Академик Вернадский" пришел неожиданный гость

6 июня 2024 06:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На станцию "Академик Вернадский" пришел императорский пингвин
Полярники на станции "Академик Вернадский". Фото: facebook.com/AntarcticCenter
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На станции "Академик Вернадский" украинских полярников посетил императорский пингвин. Птицы не заходили на станцию уже четыре года.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в среду 5 июня в Facebook.

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Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский"

Ученые отмечают, что их гость еще совсем молод, о чем свидетельствует серая окраска на некоторых частях головы. Кроме того, по словам полярников, приход императорского пингвина стал сюрпризом, ведь они не гнездятся в районе украинской станции, а выбирают более холодные территории. Ближайшая — в более чем 300 км от "Академика Вернадского".

Какой с виду императорский пингвин
Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский"
Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: facebook.com/AntarcticCenter
К полярникам пришел императорский пингвин
Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: facebook.com/AntarcticCenter

"Этот вид уникален тем, что заходит дальше на Юг (до несколькихсот километров вглубь континента) и размножается антарктической зимой, то есть когда темно и очень холодно. Также это самые большие пингвины на Планете: их рост может достигать 120 см, а вес — 50 кг", – объяснили исследователи.

Они также отметили, что последний раз императорский пингвин к ним наведывался четыре года назад — в декабре 2020 года.

Фото императорского пингвина
Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Где живут императорские пингвины
Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Как определяют возраст императорского пингвина
Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: facebook.com/AntarcticCenter

"В настоящее время же необычный посетитель уже два дня гуляет по нашему острову. Особенно он предпочел место у "магнитки" — геомагнитной обсерватории", — добавляют полярники.

До какого размера вырастают императорские пингвины
Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Где размножаются императорские пингвины
Императорский пингвин на станции "Академик Вернадский". Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Напомним, что недавно полярники со станции "Академик Вернадский" традиционно перечислили живущих на острове Галиндез субантарктических пингвинов. В этот раз их обнаружили рекордное количество.

Также исследователи заметили в океане горбатых китов и косаток, которые совсем не боялись наших ученых и кружили вокруг их лодки.

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Станция Академик Вернадский

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