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По странам Европы распространяются болезни, которые переносят комары, — The Guardian

25 апреля 2024 16:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
По странам Европы распространяются болезни, которые переносят комары, — The Guardian
Комар. Фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В мире распространяются заболевания, которые переносят комары. Это происходит из-за климатического кризиса, в частности, в Европе.

Об этом пишет The Guardian в четверг, 25 апреля.

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Распространение заболеваний, которые переносят комары

В материале говорится, что насекомые распространяют такие болезни. как малярия и лихорадка денге. В последние 80 лет их распространенность значительно возросла, поскольку глобальное потепление создало для них идеально теплые и влажные условия.

Профессор Рейчел Лоу группы глобальной устойчивости здоровья в Испании рассказала, что переносимые комарами вспышки болезней распространятся в течение следующих нескольких десятилетий на незатронутые сейчас части мира — Северную Европу, Азию, Северную Америку и Австралию.

"Глобальное потепление в результате изменения климата означает, что переносчики болезней, которые переносят и распространяют малярию и лихорадку денге, могут найти убежище в большем количестве регионов, а вспышки будут возникать в тех районах, где люди, вероятно, иммунологически наивны, а системы здравоохранения не подготовлены", — сказала она.

Так что более продолжительные жаркие сезоны увеличат возможности для распространения болезней, которые переносятся комарами и будут способствовать все более частым вспышкам, с которыми все сложнее бороться.

Как известно, ранее лихорадка денге была распространена преимущественно в тропических и субтропических регионах, однако сейчас она стала самым быстро распространяющимся вирусным заболеванием в мире, переносимым комарами.

По словам профессора, если нынешняя статистика высоких выбросов углерода и рост населения сохранится, то количество людей, живущих в районах с болезнями, удвоится и достигнет 4,7 млрд к концу этого столетия.

Кроме того, изменение климата усиливает угрозу, связанную со стойкостью к противомикробным препаратам.

Напомним, Министерство здравоохранения напомнило о необходимости прививки от полиомиелита. Наиболее уязвимы к нему — дети до 5 лет.

Также мы писали, что в Украине вспыхнула опасная бактериальная инфекция, поражающая как взрослых, так и детей — коклюш.

Европа
комары
насекомые
заболевания

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