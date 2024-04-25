Країнами Європи поширюються хвороби, які переносять комарі, — The Guardian

Комар. Фото: відкриті джерела

У світі поширюються захворювання, які переносять комарі. Це відбувається через кліматичну кризу, зокрема в Європі.

Про це пише The Guardian в четвер, 25 квітня.

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Поширення хвороб, які переносять комарі

У матеріалі йдеться, що комахи поширюють такі хвороби, як малярія і лихоманка денге. За останні 80 років їх поширеність значно зросла, оскільки глобальне потепління створило для них ідеально теплі та вологі умови.

Професор Рейчел Лоу групи глобальної стійкості здоров'я в Іспанії розповіла, що спалахи хвороб, які переносяться комарами, поширяться протягом наступних кількох десятиліть на незачеплені зараз частини світу — Північну Європу, Азію, Північну Америку та Австралію.

"Глобальне потепління внаслідок зміни клімату означає, що переносники хвороб, які переносять і поширюють малярію і лихоманку денге, можуть знайти притулок у більшій кількості регіонів, а спалахи виникатимуть у тих районах, де люди, ймовірно, імунологічно наївні, а системи охорони здоров'я не підготовлені", — сказала вона.

Тож більш тривалі спекотні сезони збільшать можливості для поширення хвороб, які переносяться комарами і сприятимуть все більш частим спалахам, з якими все складніше боротися.

Як відомо, раніше лихоманка денге була поширена переважно в тропічних і субтропічних регіонах, однак зараз вона стала найшвидше поширюваним вірусним захворюванням у світі, яке переноситься комарами.

За словами професора, якщо нинішня статистика високих викидів вуглецю і зростання населення збережеться, то кількість людей, які живуть в районах з хворобами — подвоїться і досягне 4,7 млрд до кінця цього століття.

Крім того, зміна клімату посилює загрозу, яка пов'язана зі стійкістю до протимікробних препаратів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я нагадало про необхідність щеплення від поліомієліту. Найбільш вразливі до нього — діти до 5 років.

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