На двух пограничных пунктах между Косово и Сербией закрыли движение

Перекрытие границы. Фото: Reuters

Косово закрыло два пограничных перехода с Сербией. Это произошло после того, как протестующие частично заблокировали дороги и возвращали обратно пассажиров с косовскими документами.

Об этом пишет Reuters в субботу, 7 сентября.

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Протесты в Сербии

Активисты в Сербии частично заблокировали дороги, разворачивая обратно пассажиров с документами Косово. Таким образом, они протестовали против недавнего обострения напряженности на севере Косово.

"Группы экстремистов в масках на территории Сербии избирательно и с фашистским подходом останавливают граждан, использующих Сербию как транзит", — заявил глава МВД Косово Шелал Свекла.

Поэтому республика объявила о закрытии переходов в Мердаре и Берняке, а четыре других направления на границе с балканскими соседями остались открытыми.

Издание отмечает, что за последние два года северное Косово пережило худшую этническую напряженность с момента, как провозгласило независимость в 2008 году.