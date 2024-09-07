На двух пограничных пунктах между Косово и Сербией закрыли движение

Косово закрыла два пограничных перехода с Сербией — в Reuters назвали причину
Косово закрыло два пограничных перехода с Сербией. Это произошло после того, как протестующие частично заблокировали дороги и возвращали обратно пассажиров с косовскими документами.
Об этом пишет Reuters в субботу, 7 сентября.
Протесты в Сербии
Активисты в Сербии частично заблокировали дороги, разворачивая обратно пассажиров с документами Косово. Таким образом, они протестовали против недавнего обострения напряженности на севере Косово.
"Группы экстремистов в масках на территории Сербии избирательно и с фашистским подходом останавливают граждан, использующих Сербию как транзит", — заявил глава МВД Косово Шелал Свекла.
Поэтому республика объявила о закрытии переходов в Мердаре и Берняке, а четыре других направления на границе с балканскими соседями остались открытыми.
Издание отмечает, что за последние два года северное Косово пережило худшую этническую напряженность с момента, как провозгласило независимость в 2008 году.
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