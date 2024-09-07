На двох прикордонних пунктах між Косово та Сербією закрили рух

Перекриття кордону. Фото: Reuters

Косово закрило два прикордонні переходи з Сербією. Це сталося після того, як протестувальники частково заблокували дороги і повертали назад пасажирів з косовськими документами.

Про це пише Reuters у суботу, 7 вересня.

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Протести у Сербії

Активісти у Сербії частково заблокували дороги, розвертаючи назад пасажирів з документами Косово. Таким чином вони протестували проти нещодавнього загострення напруженості на півночі Косова.

"Групи екстремістів у масках на території Сербії вибірково і з фашистським підходом зупиняють громадян, які використовують Сербію як транзит", — заявив голова МВС Косова Шелал Свекла.

Тому республіка оголосила про закриття переходів у Мердаре і Берняку, а чотири інші напрямки на кордоні з балканськими сусідами залишилися відкритими.

Видання зазначає, що за крайні два роки північне Косово пережило найгіршу етнічну напруженість від моменту, як проголосило незалежність у 2008 році.