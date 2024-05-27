Коронавирус-2024 — будет ли всплеск заболеваемости этим летом

Человек и врачи рядом. Фото: pixabay

Этим летом ожидается первая наиболее безопасная за все годы волна COVID-19. Предполагается, что ограничений для людей почти не будет, а объявления о всплесках заболеваемости не прогнозируются.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Людям больше не нужно будет изолироваться на пять дней даже после положительного теста.

Вирус продолжает циркулировать как повсеместный патоген и периодический убийца. Однако, к примеру, учреждения здравоохранения США больше не считают COVID-19 главным приоритетом.

"Лишь небольшая часть пассажиров носит маски в поездах и самолетах. Свадьба, каникулы и конференции проходят в обычном режиме. Многие из заболевших, возможно, даже не узнают, что это COVID-19", — говорят эксперты.

Как известно, недавно о COVID-19 снова заговорили из-за новых вариантов, получивших название FLiRT, в частности, один из них — JN.1 вызвал зимнюю волну эпидемии.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), лидером среди этих вариантов является KP.2, на который на начало мая приходится 28% всех инфекций. Однако общественный интерес больше вызван названием, чем биологическими особенностями вариантов, в основном являющихся частью естественной эволюции вируса для более легкого заражения людей.

По данным экспертов, коронавирус распространяется в течение года, но количество госпитализаций растет летом, когда люди больше путешествуют и остаются дома из-за жары. Пока активность COVID-19 на национальном американском уровне низкая.

Кроме того, количество смертей от COVID-19 в США снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом: в апреле погибли около 2000 человек. Вирус представляет серьезную угрозу для людей с тяжелыми иммунодефицитами и пожилых, но может удивить и молодых здоровых людей, у которых болезнь может варьироваться от незначительного насморка до редких долгосрочных последствий.

Напомним, фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала в суде, что ее вакцина от коронавируса может вызвать смертельный побочный эффект тромбоза.

Ранее в Китае обнародовали документы, содержащие план создания коронавируса за год до мировой пандемии.