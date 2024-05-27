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Коронавірус повернеться влітку — медики вже оцінили ризики сплеску захворюваності

27 травня 2024 09:04
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Коронавірус-2024 — чи буде сплеск захворюваності цього літа
Чоловік та лікарі поруч. Фото: pixabay
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Цього літа очікується перша найбільш безпечна за всі роки хвиля COVID-19. Передбачається, що обмежень для людей майже не буде, а оголошення про сплески захворюваності не прогнозуються.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Людям більше не потрібно буде ізолюватися на п’ять днів навіть після позитивного тесту. 

Вірус продовжує циркулювати як повсюдний патоген та періодичний убивця. Однак, до прикладу, установи охорони здоров'я США більше не вважають COVID-19 головним пріоритетом.

"Лише невелика частина пасажирів носить маски у поїздах та літаках. Весілля, канікули та конференції проходять у звичному режимі. Багато хто з тих, хто захворіє, можливо, навіть не дізнається, що це COVID-19", — кажуть експерти.

Як відомо, нещодавно про COVID-19 знову заговорили через нові варіанти, що отримали назву FLiRT, зокрема, один з них — JN.1 спричинив зимову хвилю епідемії.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), лідером серед цих варіантів є KP.2, на який станом на початок травня припадає 28% усіх інфекцій. Проте громадський інтерес більше викликаний назвою, ніж біологічними особливостями варіантів, які в основному є частиною природної еволюції вірусу для легшого зараження людей.

За даними експертів, коронавірус поширюється протягом року, але кількість госпіталізацій зростає влітку, коли люди більше подорожують і залишаються вдома через спеку. Наразі активність COVID-19 на національному американському рівні низька.

Крім того, кількість смертей від COVID-19 у США знизилася вдвічі порівняно з минулим роком: у квітні загинуло близько 2000 осіб. Вірус становить серйозну загрозу для людей з важкими імунодефіцитами та літніх людей, але може здивувати і молодих здорових людей, у яких хвороба може варіюватися від незначного нежитю до рідкісних довгострокових наслідків.

Нагадаємо, фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала в суді, що її вакцина від коронавірусу може викликати смертельний побічний ефект тромбозу. 

Раніше у Китаї оприлюднили документи, які містили план створення коронавірусу за рік до світової пандемії.  

коронавірус
США
інфекції
захворювання

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