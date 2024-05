Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по целям в РФ

Конгресс в США. Фото иллюстративное: Office of President of the United States

Двухпартийная группа конгрессменов, членов Постоянного комитета Палаты представителей США по разведке считает, что Украине нужно разрешить атаковать цели на территории России. С просьбой предоставить такое разрешение конгрессмены обратились к министру обороны Ллойду Остину.

Об этом во вторник, 21 мая, сообщили в Комитете по разведке Палаты представителей США.

Обращение конгрессменов. Фото: x.com/HouseIntel

Что известно об инициативе касательно разрешения Украине бить по объектам в РФ

Конгрессмены призывают Пентагон разрешить украинским военным использовать американское оружие для нанесения ударов по стратегическим целям на территории России.

"Украинские чиновники неделями наблюдали за тем, как российские войска безнаказанно атаковали украинские населенные пункты с территории России. Украинцы не могут защитить себя из-за нынешней политики администрации. Необходимо, чтобы администрация Байдена предоставила военным лидерам Украины возможность проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на неспровоцированный нападение России на их суверенную землю", — говорится в обращении.

Также законодатели предлагают учить работе с истребителями F-16 большее количество украинских пилотов. До конца этого года США планирует выпустить только 12 украинских авиаторов — этого, по мнению конгрессменов, недостаточно. Они отметили, что Украина находится в состоянии войны, поэтому места для украинцев должны быть более приоритетными, чем для представителей других иностранных государств.

Кроме того, в обращении есть просьба об ускорении предоставления ресурсов Украине, ведь и без того тяжелую ситуацию на фронте усложняет то, что помощь украинской армии поступает несвоевременно и в недостаточном количестве.

Напомним, Украина уже летом получит первые средства от замороженных активов России — около 2,5-3 миллиарда евро.

Также мы сообщали о том, что Нидерланды передадут Украине боевые машины пехоты YPR-765. Такие бронемашины маневровые, способны быстро перебрасывать войска и могут использоваться как для разведки, так и для наступления и обороны.