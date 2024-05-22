Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по целям в РФ arrow

Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по целям в РФ

22 мая 2024 02:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по целям в РФ
Конгресс в США. Фото иллюстративное: Office of President of the United States
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Двухпартийная группа конгрессменов, членов Постоянного комитета Палаты представителей США по разведке считает, что Украине нужно разрешить атаковать цели на территории России. С просьбой предоставить такое разрешение конгрессмены обратились к министру обороны Ллойду Остину.

Об этом во вторник, 21 мая, сообщили в Комитете по разведке Палаты представителей США.

Читайте также:
Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по целям в РФ - фото 1
Обращение конгрессменов. Фото: x.com/HouseIntel

Что известно об инициативе касательно разрешения Украине бить по объектам в РФ

Конгрессмены призывают Пентагон разрешить украинским военным использовать американское оружие для нанесения ударов по стратегическим целям на территории России.

"Украинские чиновники неделями наблюдали за тем, как российские войска безнаказанно атаковали украинские населенные пункты с территории России. Украинцы не могут защитить себя из-за нынешней политики администрации. Необходимо, чтобы администрация Байдена предоставила военным лидерам Украины возможность проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на неспровоцированный нападение России на их суверенную землю", — говорится в обращении.

Также законодатели предлагают учить работе с истребителями F-16 большее количество украинских пилотов. До конца этого года США планирует выпустить только 12 украинских авиаторов — этого, по мнению конгрессменов, недостаточно. Они отметили, что Украина находится в состоянии войны, поэтому места для украинцев должны быть более приоритетными, чем для представителей других иностранных государств.

Кроме того, в обращении есть просьба об ускорении предоставления ресурсов Украине, ведь и без того тяжелую ситуацию на фронте усложняет то, что помощь украинской армии поступает несвоевременно и в недостаточном количестве.

Напомним, Украина уже летом получит первые средства от замороженных активов России — около 2,5-3 миллиарда евро.

Также мы сообщали о том, что Нидерланды передадут Украине боевые машины пехоты YPR-765. Такие бронемашины маневровые, способны быстро перебрасывать войска и могут использоваться как для разведки, так и для наступления и обороны.

США
Конгресс
Пентагон
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify