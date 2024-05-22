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Конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні завдавати ударів по цілях у РФ

22 травня 2024 02:50
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні завдавати ударів по цілях у РФ
Конгрес США. Фото ілюстративне: Office of President of the United States
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Двопартійна група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки вважає, що Україні потрібно дозволити атакувати цілі на території Росії. Із проханням надати такий дозвіл конгресмени звернулися до міністра оборони Ллойда Остіна.

Про це у вівторок, 21 травня, повідомили в Комітеті з розвідки Палати представників США.

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Звернення конгресменів. Фото: x.com/HouseIntel

Що відомо про ініціативу щодо дозволу Україні бити по об'єктах у РФ

Конгресмени закликають Пентагон дозволити українським військовим  використовувати американську зброю для завдання ударів по стратегічних цілях на території Росії.

"Українські чиновники тижнями спостерігали за тим, як російські війська безкарно атакували українські населені пункти з території Росії. Українці не можуть захистити себе через нинішню політику адміністрації. Необхідно, щоб адміністрація Байдена надала військовим лідерам України можливість проводити повний спектр операцій, необхідних для відповіді на неспровокований напад Росії на їхню суверенну землю", — йдеться у зверненні.

Також законодавці пропонують навчати роботі з винищувачами F-16 більшу кількість українських пілотів. До кінця цього року США планує випустити лише 12 українських авіаторів — цього, на думку конгресменів, недостатньо. Вони зазначили, що Україна перебуває у стані війни, тому місця для українців мають бути пріоритетнішими, ніж для представників інших іноземних держав.

Крім того, у зверненні є прохання про пришвидшення надання ресурсів Україні, адже й без того важку ситуацію на фронті ускладнює те, що допомога українській армії надходить несвоєчасно та в недостатній кількості.

Нагадаємо, Україна вже влітку отримає перші кошти від заморожених активів Росії — близько 2,5–3 мільярдів євро.

Також ми повідомляли про те, що Нідерланди передадуть Україні бойові машини піхоти YPR-765. Такі бронемашини маневрові, здатні швидко перекидати війська і можуть використовуватися як для розвідки, так і для наступу та оборони.

США
Конгрес
Пентагон
війна в Україні

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