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Конгресс США принял закон о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов

23 марта 2024 11:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Конгресс США принял закон о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов
Конгресс США. Иллюстративное фото: pewresearch
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в субботу, 23 марта, приняла бюджетный законопроект. Его сумма составляет 1,2 трлн долларов и обеспечивает финансирование правительства.

Об этом пишет Reuters в субботу, 23 марта.

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Пакет в палате представителей США поддержали 286 голосами "за" и отправили на подписание президенту США Джо Байдену, чтобы предотвратить частичное закрытие правительства.

В материале говорится, что таким образом удалось обеспечить финансирование в течение финансового года, начавшегося еще шесть месяцев назад.

Так, ключевые федеральные ведомства, включая министерства внутренней безопасности, юстиции, государственного департамента и казначейства будут финансироваться до 30 сентября.

Это произойдет после того, как законопроект примет Сенат. Ожидается, что там его должны рассмотреть сегодня до полуночи.

Известно, что голосование в палате представителей США завершило процесс утверждения бюджета на 2024 год затянувшегося на месяцы финансового года.

Reuters пишет, что большую часть последних шести месяцев правительство страны финансировалось за счет четырех краткосрочных временных мер. Это угрожало кредитоспособности федерального правительства, которое имеет почти 34,6 трлн долларов долга.

Законопроект предусматривает, в частности, финансирование Министерства обороны на сумму 886 млрд долларов, включая повышение зарплат американским военным.

Однако он не предусматривает финансирование военной помощи Украине, Тайваню и Израилю — это включено в другой законопроект, принятый Сенатом.

"Его Палата представителей проигнорировала", — добавило издание.

Ранее представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что в настоящее время ведомство активно сотрудничает с Конгрессом для скорейшего одобрения пакета помощи Украине на 60 млрд долларов.

Также мы писали, что министр обороны Рустем Умеров заявил, что в ближайшие две недели Украина получит новый пакет помощи от западных партнеров.

Джо Байден
США
Конгресс
правительство
финансы

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