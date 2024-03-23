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Конгрес США ухвалив закон про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів

23 березня 2024 11:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Конгрес США ухвалив закон про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів
Конгрес США. Ілюстративне фото: pewresearch
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки в суботу, 23 березня, ухвалила бюджетний законопроєкт. Його сума становить 1,2 трлн доларів та забезпечує фінансування уряду.

Про це пише Reuters в суботу, 23 березня.

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Фінасування уряду США

Пакет у палаті представників США підтримали 286 голосами "за" та відправили на підписання президенту США Джо Байдену, аби запобігти часткового закриття уряду.

У матеріалі йдеться, що таким чином вдалося забезпечити фінансування протягом фінансового року, який розпочався ще шість місяців тому.

Так, ключові федеральні відомства, включно з міністерствами внутрішньої безпеки, юстиції, державного департаменту та казначейства будуть фінансуватися до 30 вересня.

Це станеться після того, як законопроєкт ухвалить Сенат. Очікується, що там його мають розглянути сьогодні до опівночі.

Відомо, що голосування в палаті представників США завершило процес затвердження бюджету на 2024 фінансовий рік, який затягнувся на місяці. 

Reuters пише, що більшу частину останніх шести місяців уряд країни фінансувався коштом чотирьох короткострокових тимчасових заходів. Це загрожувало кредитоспроможності федерального уряду, який має майже 34,6 трлн доларів боргу.

Законопроєкт передбачає, зокрема, фінансування Міністерства оборони на суму 886 млрд доларів, включаючи підвищення зарплат американським військовим. 

Однак він не передбачає фінансування військової допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю — це включено до іншого законопроєкту, прийнятого Сенатом.

"Його Палата представників проігнорувала", — додало видання.

Раніше речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що наразі відомство активно співпрацює з Конгресом для якнайшвидшого схвалення пакета допомоги Україні на 60 млрд доларів.

Також ми писали, що міністр оборони Рустем Умєров заявив, що протягом найближчих двох тижнів Україна отримає новий пакет допомоги від західних партнерів.

Джо Байден
США
Конгрес
уряд
фінанси

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