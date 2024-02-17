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"Конфуз" в эфире телемарафона — Кулеба закурил во время прямой трансляции

17 февраля 2024 17:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
"Конфуз" в эфире телемарафона — Кулеба закурил во время прямой трансляции
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Global Look Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В эфире национального телемарафона "Едиі новини" произошел "конфуз". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не понял, что его видят во время трансляции, и решил закурить сигару.

Это произошло во время комментария министра вживую в эфире телемарафона.

Кулеба закурил в эфире телемарафона

В эфире телемарафона произошел казус с участием главы МИД. Кулеба, находясь в Мюнхене на конференции безопасности, в прямой трансляции говорил о блокаде украинско-польской границы фермерами. Во время прямого включения возникли технические сбои. Министр уточнил, выбило ли его из эфира, и подумал, что трансляция прервалась. В этот момент лидер украинской дипломатии решил закурить сигару.

После этого ведущий телемарафона ответил: "Мы вас слышим".

Напомним, еще один казус в эфире телемарафона произошел в январе. В выпуске "Едині новини" показали карту России, включающую аннексированный Крым как часть РФ.

Также мы писали о том, что дипломат 17 февраля встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене. Дмитрий Кулеба передал перечень приоритетных потребностей украинской армии.

Дмитрий Кулеба
конфуз
Украина
телемарафон

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