"Конфуз" в ефірі телемарафону — Кулеба закурив під час прямої трансляції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Global Look Press

В ефірі національного телемарафону "Єдині новини" стався "конфуз". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не зрозумів, що його бачать під час трансляції, та вирішив закурити сигару.

Це сталося під час коментаря міністра наживо в ефірі телемарафону.

Кулеба закурив в ефірі телемарафону

В ефірі телемарафону стався казус за участі голови МЗС. Кулеба, перебуваючи в Мюнхені на безпековій конференції, наживо розповідав про блокаду українсько-польського кордону фермерами. Під час прямого включення виникли технічні збої. Міністр уточнив, чи вибило його з ефіру, та подумав, що трансляція перервалася. В цей момент лідер української дипломатії вирішив закурити сигару.

Після цього ведучий телемарафону відповів: "Ми вас чуємо".

Нагадаємо, ще один казус в ефірі телемарафону стався в січні. У випуску "Єдині новини" показали карту Росії, що включає анексований Крим як частину РФ.

Також ми писали про те, що дипломат 17 лютого зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Мюнхені. Дмитро Кулеба передав список пріоритетних потреб української армії.