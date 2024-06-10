Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Конференция по восстановлению Украины в Берлине — Зеленский утвердил состав делегации arrow

Конференция по восстановлению Украины в Берлине — Зеленский утвердил состав делегации

10 июня 2024 19:20
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Зеленский утвердил состав делегации на берлинскую конференцию по восстановлению
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение "О делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению Украины (URC2024)". Этим распоряжением глава государства утвердил состав делегации.

Об этом говорится в распоряжении №65/2024-рп, обнародованном на сайте Президента в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Состав украинской делегации для Конференции по восстановлению Украины

Согласно документу, для участия в Конференции по восстановлению Украины, которая будет проходить 11-12 июня в Берлине, создана делегация во главе с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко.

В состав делегации также входят:

— министр энергетики Украины Герман Галущенко;

— министр социальной политики Украины Оксана Жолнович;

— министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин;

— министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко;

— министр финансов Украины Сергей Марченко;

— вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;

— первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков;

— заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.

Согласно распоряжению, глава государства может вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы советников, экспертов и технических работников.

Напомним, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в понедельник, 10 июня, написал заявление на увольнение с должности . Он пояснил, что решение принял самостоятельно из-за "системных препятствий".

Ранее мы писали о том, что верхняя палата парламента Швейцарии в понедельник, 3 июня, отклонила план по выделению Украине помощи в размере 5,58 млрд долларов . Их должны были направить на восстановление и ремонт украинской инфраструктуры.

Великобритания внесет дополнительные 23 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики Украины . Средства будут направлены на восстановление поврежденной энергосистемы.

Владимир Зеленский
делегация
инфраструктура
Украина
Берлин
восстановление
Германия
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня