Зеленский утвердил состав делегации на берлинскую конференцию по восстановлению

Конференция по восстановлению Украины в Берлине — Зеленский утвердил состав делегации
Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение "О делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению Украины (URC2024)". Этим распоряжением глава государства утвердил состав делегации.
Об этом говорится в распоряжении №65/2024-рп, обнародованном на сайте Президента в понедельник, 10 июня.
Состав украинской делегации для Конференции по восстановлению Украины
Согласно документу, для участия в Конференции по восстановлению Украины, которая будет проходить 11-12 июня в Берлине, создана делегация во главе с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко.
В состав делегации также входят:
— министр энергетики Украины Герман Галущенко;
— министр социальной политики Украины Оксана Жолнович;
— министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин;
— министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко;
— министр финансов Украины Сергей Марченко;
— вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;
— первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков;
— заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.
Согласно распоряжению, глава государства может вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы советников, экспертов и технических работников.
Напомним, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в понедельник, 10 июня, написал заявление на увольнение с должности . Он пояснил, что решение принял самостоятельно из-за "системных препятствий".
Ранее мы писали о том, что верхняя палата парламента Швейцарии в понедельник, 3 июня, отклонила план по выделению Украине помощи в размере 5,58 млрд долларов . Их должны были направить на восстановление и ремонт украинской инфраструктуры.
Великобритания внесет дополнительные 23 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики Украины . Средства будут направлены на восстановление поврежденной энергосистемы.
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