Зеленский утвердил состав делегации на берлинскую конференцию по восстановлению

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение "О делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению Украины (URC2024)". Этим распоряжением глава государства утвердил состав делегации.

Об этом говорится в распоряжении №65/2024-рп, обнародованном на сайте Президента в понедельник, 10 июня.

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Состав украинской делегации для Конференции по восстановлению Украины

Согласно документу, для участия в Конференции по восстановлению Украины, которая будет проходить 11-12 июня в Берлине, создана делегация во главе с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко.

В состав делегации также входят:

— министр энергетики Украины Герман Галущенко;

— министр социальной политики Украины Оксана Жолнович;

— министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин;

— министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко;

— министр финансов Украины Сергей Марченко;

— вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина;

— первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков;

— заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.

Согласно распоряжению, глава государства может вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы советников, экспертов и технических работников.

Напомним, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в понедельник, 10 июня, написал заявление на увольнение с должности . Он пояснил, что решение принял самостоятельно из-за "системных препятствий".

Ранее мы писали о том, что верхняя палата парламента Швейцарии в понедельник, 3 июня, отклонила план по выделению Украине помощи в размере 5,58 млрд долларов . Их должны были направить на восстановление и ремонт украинской инфраструктуры.

Великобритания внесет дополнительные 23 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики Украины . Средства будут направлены на восстановление поврежденной энергосистемы.