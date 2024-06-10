Зеленський затвердив склад делегації на берлінську конференцію з відбудови

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження "Про делегацію України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024)". Цим розпорядженням глава держави затвердив склад делегації.

Про це йдеться у розпорядженні №65/2024-рп, оприлюдненому на сайті Президента у понеділок, 10 червня.

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Склад української делегації для Конференції з питань відновлення України

Згідно з документом, для участі в Конференції з питань відновлення України, яка проходитиме 11-12 червня у Берліні, створена делегація на чолі з першим віце-премʼєр-міністром Юлією Свириденко.

У склад делегації також входять:

— міністр енергетики України Герман Галущенко;

— міністр соціальної політики України Оксана Жолнович;

— міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин;

— міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко;

—міністр фінансів України Сергій Марченко;

— віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина;

— перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков;

— заступник Керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.

Відповідно до розпорядження, глава держави може вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації, а також залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи радників, експертів і технічних працівників.

Нагадаємо, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у понеділок, 10 червня, написав заяву на звільнення з посади. Він пояснив, що рішення ухвалив самостійно через "системні перешкоджання".

Раніше ми писали про те, що верхня палата парламенту Швейцарії у понеділок, 3 червня, відхилила план щодо виділення Україні допомоги у розмірі 5,58 млрд доларів. Їх мали направити на відбудову та ремонт української інфраструктури.

Натомість Велика Британія внесе додаткові 23 мільйони євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої енергосистеми.