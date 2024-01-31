Кому среди политиков больше всего доверяют поляки — опрос

Анджей Дуда и Рафал Тшасковский. Фото: Agencja Wyborcza.pl

В Польше граждане назвали политиков, которым больше всего доверяют. Среди них президент страны Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Об этом пишет Rmf24 со ссылкой на данные опроса Центра исследования общественного мнения.

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Так, маршалку Сейма Шимону Головни доверяют 54% поляков, а Дуде и Тшасковскому — 46%.

В январе по сравнению с прошлым месяцем рейтинг доверия к маршалку нижней палаты парламента вырос на 3%, к президенту снизился на 5%. Мэру Варшавы граждане доверяют на том же уровне, что и раньше.

Отмечается, что польское общество больше всего не доверяет:

лидеру оппозиционной партии "Право и Справедливость" Ярославу Качинскому — 58%;

экс-премьеру Матеушу Моравецкому — 53%;

бывшему вице-премьеру, министру национальной обороны Мариушу Блащаку — 41%.

Уровень недоверия к Качинскому за последний месяц вырос на 3%, а к Моравецкому — на 5%.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в мире не должно возникать сомнений в приверженности Польше Украине в войне против России. Он не позволит, чтобы в правительстве страны распространялись антиукраинские настроения.

Также мы писали, что Зеленский с Туском обсудили новый оборонный пакет помощи от Польши и согласовали будущие аспекты двусторонних отношений.