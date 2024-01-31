Кому серед політиків найбільше довіряють поляки — опитування
У Польщі громадяни назвали політиків, яким найбільше довіряють. Серед них є президент країни Анджей Дуда та мер Варшави Рафал Тшасковський.
Про це пише Rmf24 з посиланням на дані опитування Центру дослідження громадської думки.
Кому найбільше довіряють у Польщі
Так, маршалку Сейму Шимону Головні довіряють 54% поляків, а Дуді та Тшасковському — 46%.
У січні, порівнянно з минулим місяцем, рейтинг довіри до маршалка нижньої палати парламенту зріс на 3%, до президента знизився на 5%. Меру Варшави громадяни довіряють на тому ж рівні, що і раніше.
Зазначається, що польське суспільство найбільше не довіряє:
- лідеру опозиційної партії "Право і Справедливість" Ярославу Качинському — 58%
- експрем’єру Матеушу Моравецькому — 53%
- колишньому віцепрем'єру, міністру національної оборони Маріушу Блащаку — 41%.
Рівень недовіри до Качинського за останній місяць зріс на 3%, а до Моравецького — на 5%.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у світі не повинно виникати сумнівів стосовно прихильності Польщі до України у війні проти Росії. Він не дозволить, аби в уряді країни поширювали антиукраїнські настрої.
Також ми писали, що Зеленський з Туском обговорили новий оборонний пакет допомоги від Польщі та узгодили майбутні аспекти двосторонніх відносин.
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