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Кому серед політиків найбільше довіряють поляки — опитування

31 січня 2024 09:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кому серед політиків найбільше довіряють поляки — опитування
Анджей Дуда та Рафал Тшасковський. Фото: Agencja Wyborcza.pl
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Польщі громадяни назвали політиків, яким найбільше довіряють. Серед них є президент країни Анджей Дуда та мер Варшави Рафал Тшасковський.

Про це пише Rmf24 з посиланням на дані опитування Центру дослідження громадської думки.

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Так, маршалку Сейму Шимону Головні довіряють 54% поляків, а Дуді та Тшасковському — 46%.

У січні, порівнянно з минулим місяцем, рейтинг довіри до маршалка нижньої палати парламенту зріс на 3%, до президента знизився на 5%. Меру Варшави громадяни довіряють на тому ж рівні, що і раніше.

Зазначається, що польське суспільство найбільше не довіряє:

  • лідеру опозиційної партії "Право і Справедливість" Ярославу Качинському — 58%
  • експрем’єру Матеушу Моравецькому — 53%
  • колишньому віцепрем'єру, міністру національної оборони Маріушу Блащаку — 41%.

Рівень недовіри до Качинського за останній місяць зріс на 3%, а до Моравецького — на 5%.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у світі не повинно виникати сумнівів стосовно прихильності Польщі до України у війні проти Росії. Він не дозволить, аби в уряді країни поширювали антиукраїнські настрої.

Також ми писали, що Зеленський з Туском обговорили новий оборонний пакет допомоги від Польщі та узгодили майбутні аспекти двосторонніх відносин.  

Польща
опитування
Анджей Дуда
Варшава

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