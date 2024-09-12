SpaceX отправила в космос непрофессиональных астронавтов.

Компания SpaceX впервые осуществила успешный выход астронавтов в открытый космос
Компания SpaceX осуществила первый успешный выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Участники космического путешествия не удалялись от шаттла и провели несколько тестов скафандра.
Об этом сообщает Space.com в четверг, 12 сентября.
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Сообщается, что впервые в истории в открытый космос вышли непрофессиональные астронавты в скафандре приватной разработки.
Первым капсулу Dragon покинул командир экипажа, миллиардер Джаред Айзекман. После его возвращения выход в открытый космос совершила инженер SpaceX Сара Гиллис. Всего в капсуле находились четыре человека.
Оба астронавта не удалялись от космического корабля и провели несколько тестов скафандра, который намного тоньше, чем стандартные скафандры НАСА.
Как проходил запуск
После двух лет подготовки и нескольких отложенных стартов четыре астронавта миссии Polaris Dawn успешно стартовали с мыса Канаверал, расположенного в Соединенных Штатах Америки в штате Флорида.
В космос команда астронавтов направилась на корабле Dragon, который на орбиту вывела ракета Falcon 9 американской компании SpaceX. Этот запуск дважды переносили две недели назад, ведь сначала произошла утечка гелия, а затем помешали запуску погодные условия.
"Дело в том, что Dragon пробудет в космосе от пяти до шести дней, и экипажу нужна хорошая погода для возвращения назад. В случае если погода испортится, то придется задержаться на орбите, но ресурсы жизнеобеспечения ограничены, а до орбитальной Международной космической станции это судно не может пристыковаться", — отмечает издание.
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