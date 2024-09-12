SpaceX отправила в космос непрофессиональных астронавтов.

Выход астронавтов SpaceX в открытый космос. Источник: скриншот по трансляции

Компания SpaceX осуществила первый успешный выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Участники космического путешествия не удалялись от шаттла и провели несколько тестов скафандра.

Об этом сообщает Space.com в четверг, 12 сентября.

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Сообщается, что впервые в истории в открытый космос вышли непрофессиональные астронавты в скафандре приватной разработки.

Первым капсулу Dragon покинул командир экипажа, миллиардер Джаред Айзекман. После его возвращения выход в открытый космос совершила инженер SpaceX Сара Гиллис. Всего в капсуле находились четыре человека.

Оба астронавта не удалялись от космического корабля и провели несколько тестов скафандра, который намного тоньше, чем стандартные скафандры НАСА.

Как проходил запуск

После двух лет подготовки и нескольких отложенных стартов четыре астронавта миссии Polaris Dawn успешно стартовали с мыса Канаверал, расположенного в Соединенных Штатах Америки в штате Флорида.

В космос команда астронавтов направилась на корабле Dragon, который на орбиту вывела ракета Falcon 9 американской компании SpaceX. Этот запуск дважды переносили две недели назад, ведь сначала произошла утечка гелия, а затем помешали запуску погодные условия.

"Дело в том, что Dragon пробудет в космосе от пяти до шести дней, и экипажу нужна хорошая погода для возвращения назад. В случае если погода испортится, то придется задержаться на орбите, но ресурсы жизнеобеспечения ограничены, а до орбитальной Международной космической станции это судно не может пристыковаться", — отмечает издание.