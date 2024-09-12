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Компанія SpaceX вперше здійснила успішний вихід астронавтів у відкритий космос

12 вересня 2024 19:00
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
SpaceX відправила в космос непрофесійних астронавті
Вихід астронавтів SpaceX у відкритий космос. Джерело: скриншот з трансляції
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Компанія SpaceX здійснила перший успішний вихід непрофесійних астронавтів у відкритий космос. Учасники космічної подорожі не віддалялися від шаттла і провели кілька тестів скафандра.

Про це повідомляє Space.com у четвер, 12 вересня.

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Повідомляється, що вперше в історії у відкритий космос вийшли непрофесійні астронавти в скафандрі приватної розробки. 

Першим капсулу Dragon покинув командир екіпажу, мільярдер Джаред Айзекман. Після його повернення вихід у відкритий космос здійснила інженер SpaceX Сара Гілліс. Загалом у капсулі перебувало чотири особи.

Обидва астронавти не віддалялися від космічного корабля і провели кілька тестів скафандра, який набагато тонший, ніж стандартні скафандри НАСА.

Як проходив запуск

Після двох років підготовки та кількох відкладених стартів чотири астронавти місії Polaris Dawn успішно стартували з мису Канаверал, який розташований у Сполучених Штатах Америки у штаті Флорида.

У космос команда астронавтів вирушила на кораблі Dragon, який на орбіту вивела ракета Falcon 9 американської компанії SpaceX. Цей запуск двічі переносили два тижні тому, адже спочатку стався витік гелію, а потім на заваді запуску стали погодні умови.

"Річ у тім, що Dragon пробуде в космосі від п'яти до шести днів, і екіпажу потрібна хороша погода для повернення назад. У випадку, якщо погода зіпсується, то доведеться затриматися на орбіті, але ресурси життєзабезпечення обмежені, а до орбітальної Міжнародної космічної станції це судно не може пристикуватися", — наголошує видання.

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