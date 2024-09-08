Схід Сонця над орбітою Землі — унікальне відео від NASA

Як сходить сонце над орбітою Землі — приголомшливі кадри від астронавта NASA
Американський астронавт NASA Меттью Домінік показав відео орбітального сходу Сонця з борту Міжнародної космічної станції. Для більшого ефекту космонавт сповільнив кадри.
Неповторні кадри показали у NASA.
Join us for an orbital sunrise 🌍— NASA (@NASA) September 5, 2024
Astronaut @dominickmatthew captured this time-lapse from the @Space_Station as the orbiting laboratory passed over Europe. pic.twitter.com/gEsallJm09
Як сходить Сонце над орбітою Землі
В організації додали, що момент був зафільмовано, коли космічна станція проходила над Європою. На уповільнених кадрах можна побачити, що спершу за приладами МКС видно вогні на Землі, а поблизу меж планети — яскраві зелено-сині лінії, злегка підсвічені світанком.
Через відносно погану освітленість на відео чітко простежується світло зірок та інші об’єкти галактики Чумацького шляху. Проте непоганий момент вдалося відзняти самому астронавту.
Орбітальний схід Сонця
У NASA орбітальним сходом Сонця називають світанок, який можна побачити з космосу. У цей момент полярні мезосферні хмари утворюють світлі лінії, які простягаються вздовж планети.
Такі хмари зазвичай можна побачити в сутінках після заходу Сонця за горизонт, або коли земна поверхня частково затемнена. В момент зміни руху космічної станції, астронавти на МКС можуть стати свідками сяйва в інший час, крім сутінку.
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