Схід Сонця над орбітою Землі — унікальне відео від NASA

Вигляд орбітального сходу Сонця з МКС. Фото: скриншот

Американський астронавт NASA Меттью Домінік показав відео орбітального сходу Сонця з борту Міжнародної космічної станції. Для більшого ефекту космонавт сповільнив кадри.

Неповторні кадри показали у NASA.

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Join us for an orbital sunrise 🌍



Astronaut @dominickmatthew captured this time-lapse from the @Space_Station as the orbiting laboratory passed over Europe. pic.twitter.com/gEsallJm09 — NASA (@NASA) September 5, 2024

Як сходить Сонце над орбітою Землі

В організації додали, що момент був зафільмовано, коли космічна станція проходила над Європою. На уповільнених кадрах можна побачити, що спершу за приладами МКС видно вогні на Землі, а поблизу меж планети — яскраві зелено-сині лінії, злегка підсвічені світанком.

Орбітальний схід Сонця. Джерело: Twitter Меттью Домініка

Через відносно погану освітленість на відео чітко простежується світло зірок та інші об’єкти галактики Чумацького шляху. Проте непоганий момент вдалося відзняти самому астронавту.

Орбітальний схід Сонця

У NASA орбітальним сходом Сонця називають світанок, який можна побачити з космосу. У цей момент полярні мезосферні хмари утворюють світлі лінії, які простягаються вздовж планети.

Такі хмари зазвичай можна побачити в сутінках після заходу Сонця за горизонт, або коли земна поверхня частково затемнена. В момент зміни руху космічної станції, астронавти на МКС можуть стати свідками сяйва в інший час, крім сутінку.