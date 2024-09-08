Восход Солнца над орбитой Земли – уникальное видео от NASA

Вид орбитального восхода Солнца с МКС. Фото: скриншот

Американский астронавт NASA Мэттью Доминик показал видео орбитального восхода Солнца с борта Международной космической станции. Для большего эффекта космонавт замедлил кадры.

Неповторимые кадры показали в NASA .

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Join us for orbital sunrise 🌍



Astronaut @dominickmatthew captured this time-lapse от @Space_Station как орбитинг laboratory прошли через Европу. pic.twitter.com/gEsallJm09 — NASA (@NASA) September 5, 2024

Как восходит Солнце над орбитой Земли

В организации добавили, что момент был снят, когда космическая станция проходила над Европой. На замедленных кадрах можно увидеть, что сначала приборы МКС видны огни на Земле, а близ границ планеты — яркие зелено-синие линии, слегка подсвеченные рассветом.

Орбитальный восход Солнца. Источник: Twitter Мэттью Доминика

Из-за относительно плохой освещенности на видео четко прослеживается свет звезд и другие объекты галактики Млечного пути. Однако неплохой момент удалось снять самому астронавту.

Орбитальный восход Солнца

В NASA орбитальным восходом Солнца называют рассвет, который можно увидеть из космоса. В этот момент полярные мезосферные облака образуют светлые линии, простирающиеся вдоль планеты.

Такие облака обычно можно увидеть в сумерках после заката за горизонт, или когда земная поверхность частично затемнена. В момент смены движения космической станции, астронавты на МКС могут стать свидетелями сияния в другое время, кроме сумерек.