Компания-разработчик популярного антивируса покинула российский рынок

Ноутбук, зараженный вирусом. Фото иллюстративное: росСМИ

Чешская компания Avast, являющаяся разработчиком программного антивирусного обеспечения, заблокировала доступ к своим продуктам для пользователей на территории России. Уход компании с российского рынка произошел в конце января.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Avast покидает Россию

Пока известно, что полный уход компании с российского рынка стал заметным 29 января, когда пользователи начали сообщать о том, что мобильные приложения и антивирусы Avast для ПК, включая Avast Mobile Security для Android и Avast Free Antivirus, перестали функционировать на территории России.

Пользователи, желающие воспользоваться антивирусом, получали уведомления о том, что продукт компании не поддерживается в данном регионе.

Подобные сообщения приходили при попытке установить AVG AntiVirus FREE и AVG AntiVirus FREE для Android и других приложений AVG.

Официальный комментарий компании

На сайте службы поддержки Avast указано, что "в связи с регулированием экспорта из-за недавних событий" компания не может предоставлять услуги российским и белорусским пользователям.

"Наш бизнес, который приносит около 2,5 млн дол. налога с продажи ежегодно российскому правительству, никоим образом не будет участвовать в действиях России. Поэтому остановка нашего бизнеса верна, поскольку мы осуждаем действия России в Украине", — ранее сообщили в компании.

Ранее мы сообщали, что в прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Она поставила 107 миллионов тонн, опередив Саудовскую Аравию.

Напомним, что россияне снова откладывают запуск терминала по экспорту аммиака на Черном море. Речь идет о порте Тамань, о котором оккупанты заговорили после прекращения работы провода Тольятти — Одесса.