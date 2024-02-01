Компанія-розробник популярного антивірусу покинула російський ринок

Ноутбук, заражений вірусом. Фото ілюстративне: росЗМІ

Чеська компанія Avast, яка є розробником програмного антивірусного забезпечення заблокувала доступ до своїх продуктів для користувачів на території Росії. Вихід компанії з російського ринку стався в кінці січня.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Наразі відомо, що повний відхід компанії з російського ринку став помітним 29 січня, коли користувачі почали повідомляти про те, що мобільні додатки та антивіруси Avast для ПК, включно з Avast Mobile Security для Android і Avast Free Antivirus, перестали функціонувати на території Росії.

Користувачі, які хотіли скористатись антивірусом, отримували повідомлення про те, що продукт компанії не підтримується в даному регіоні.

Аналогічні повідомлення приходили при намаганні встановити AVG AntiVirus FREE і AVG AntiVirus FREE для Android та інших додатків AVG.

Офіційний коментар компанії

На сайті служби підтримки Avast вказано, що "у зв'язку з регулюванням експорту через нещодавні події" компанія не може надавати послуги російським та білоруським користувачам.

"Наш бізнес, який приносить близько $2,5 млн податку з продажу щороку російському уряду, жодним чином не буде брати участі в діях Росії. Тому зупинення нашого бізнесу є правильним, оскільки ми засуджуємо дії Росії в Україні", — раніше повідомили в компанії.

Раніше ми повідомляли, що минулого року Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю. Вона поставила 107 мільйонів тонн, випередивши Саудівську Аравію.

Нагадаємо, що росіяни вкотре відкладають запуск термінала з експорту аміаку на Чорному морі. Йдеться про порт Тамань, про який окупанти заговорили після припинення роботи проводу Тольятті — Одеса.