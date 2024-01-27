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У Росії висловили готовність обговорювати з ЄС постачання газу

27 січня 2024 18:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії висловили готовність обговорювати з ЄС постачання газу
Віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що Росія готова провести переговори з Європейським Союзом про постачання природного газу. Він сказав це на тлі закінчення транзитної угоди з Україною наприкінці цього року.

Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з п'ятирічною угодою, укладеною між Москвою і Києвом у 2019 році, Росія експортує газ до Європи через Україну і платить за використання її трубопровідної мережі.

Reuters пише, що угода продовжує діяти, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, хоча відтоді поставки російського газу до Європи різко скоротилися.

Різні ЗМІ з посиланням на український уряд заявили, що Київ не буде вести переговори з Москвою про можливість продовження угоди про транзит газу.

"Якщо інша сторона, ЄС, захоче, ми готові обговорювати. Поки що ми не бачимо такого бажання", — заявив Новак.

Представник ЄС відмовився відповідати, чи буде продовжена транзитна угода з Україною після 2024 року. Однак він заявив, що блок оцінює всі сценарії, щоб забезпечити свою готовність.

Нагадаємо, у країнах Європи вартість природного газу за останній рік знизилась у 2,5 раза. Зараз ресурс коштує 30 євро за МВт-год.

Також ми писали, що у Фінляндії планують заборонити імпорт російського зрідженого газу. Відповідне рішення уряд країни введе вже з наступного року.

Європейський союз
росія
переговори
росіяни
Україна
газ

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