У Росії висловили готовність обговорювати з ЄС постачання газу

Віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак. Фото: росЗМІ

Віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що Росія готова провести переговори з Європейським Союзом про постачання природного газу. Він сказав це на тлі закінчення транзитної угоди з Україною наприкінці цього року.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Переговори між РФ та ЄС щодо постачання природного газу

Згідно з п'ятирічною угодою, укладеною між Москвою і Києвом у 2019 році, Росія експортує газ до Європи через Україну і платить за використання її трубопровідної мережі.

Reuters пише, що угода продовжує діяти, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, хоча відтоді поставки російського газу до Європи різко скоротилися.

Різні ЗМІ з посиланням на український уряд заявили, що Київ не буде вести переговори з Москвою про можливість продовження угоди про транзит газу.

"Якщо інша сторона, ЄС, захоче, ми готові обговорювати. Поки що ми не бачимо такого бажання", — заявив Новак.

Представник ЄС відмовився відповідати, чи буде продовжена транзитна угода з Україною після 2024 року. Однак він заявив, що блок оцінює всі сценарії, щоб забезпечити свою готовність.

Нагадаємо, у країнах Європи вартість природного газу за останній рік знизилась у 2,5 раза. Зараз ресурс коштує 30 євро за МВт-год.

Також ми писали, що у Фінляндії планують заборонити імпорт російського зрідженого газу. Відповідне рішення уряд країни введе вже з наступного року.