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В России выразили готовность обсуждать с ЕС поставки газа

27 января 2024 18:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России выразили готовность обсуждать с ЕС поставки газа
Вице-премьер-министр России Александр Новак. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что Россия готова провести переговоры с Европейским Союзом о поставках природного газа. Он сказал это на фоне завершения транзитного соглашения с Украиной в конце этого года.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно пятилетнему соглашению, заключенному между Москвой и Киевом в 2019 году, Россия экспортирует газ в Европу через Украину и платит за использование ее трубопроводной сети.

Reuters пишет, что соглашение продолжает действовать, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, хотя с тех пор поставки российского газа в Европу резко сократились.

Различные СМИ со ссылкой на украинское правительство заявили, что Киев не будет вести переговоры с Москвой о возможности продления соглашения о транзите газа.

"Если другая сторона, ЕС, захочет, мы готовы обсуждать. Пока мы не видим такого желания", — заявил Новак.

Представитель ЕС отказался отвечать, будет ли продлено транзитное соглашение с Украиной после 2024 года. Однако он заявил, что блок оценивает все сценарии, чтобы обеспечить свою готовность.

Напомним, в странах Европы стоимость природного газа за последний год снизилась в 2,5 раза. Сейчас ресурс стоит 30 евро за МВт-час.

Также мы писали, что в Финляндии планируется запретить импорт российского сжиженного газа. Соответствующее решение правительство страны введет уже в следующем году.

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россияне
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