Бывший глава Генштаба Молдовы Игорь Горган сотрудничал с россиянами

Бывший глава Генштаба Молдовы сотрудничал с РФ — что он "сливал" об Украине
Бывший глава Генштаба Молдовы Игорь Горган сотрудничал с российской разведкой. Он передавал врагу информацию о визитах в страну представителей Минобороны Украины.
Об этом сообщают издания The Insider и глава администрации президента Молдовы Адриан Белуцел в среду, 5 июня.
Сотрудничество Горгана с россиянами
Журналисты получили доступ к переписке бывшего начальника Генштаба Молдовы Игоря Горгана с одним из его кураторов из Главного управления Генштаба ВС РФ полковником Алексеем Макаровым.
Сотрудничество Горгана с представителем РФ активизировалось весной 2022 года, уже после вторжения оккупантов в Украину.
Бывший высокопоставленный военный разглашал о заявленных планах Украины на закупку у Молдовы шести самолетов МиГ-29. Кроме того, он передавал российской стороне информацию о визитах представителей Министерства обороны Украины в Молдову и поставке топлива через Румынию.
Горган, кроме Украины, акцентировал внимание на внутриполитических аспектах Молдовы, в частности, на выступлениях президента Маи Санду.
Реакция Молдовы
В администрации президента Молдовы подчеркнули, что за такие преступления должны наказывать строжайшим образом.
"В 2021 году президент Майя Санду отстранила этого человека от должности. Его лишат воинского звания и государственных наград Meritul Militar и Credință Patriei, которые ему вручили в 2006 и 2015 годах", — отметил Белуцел.
По его словам, такие преступники помогают создавать для Молдовы гибридные угрозы, поэтому стране необходимо более эффективно бороться с актами госизмены.
Где сейчас находится Горган
Экс-глава Генштаба Молдовы устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе.
Агентство регистрирует всех принудительных переселенцев из Украины и оказывает им помощь в устройстве на новом месте. Теперь оно сосредотачивается на организации доставки гуманитарной помощи для украинских детей.
Напомним, российские военные в так называемой Приднестровской Республике в Молдове проводят несанкционированную проверку своей бронетехники. Это может свидетельствовать об их планах совершить провокации в ближайшие месяцы.
Также государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен пообещал предоставить Молдове 135 миллионов долларов помощи в обеспечении энергетической безопасности и противодействии российской дезинформации. Это решение было обусловлено тем, что Молдова нуждается в помощи, пытаясь ослабить влияние Москвы.
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