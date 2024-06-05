Бывший глава Генштаба Молдовы Игорь Горган сотрудничал с россиянами

Бывший глава Генштаба Молдовы Игорь Горган. Фото: скриншот с видео

Бывший глава Генштаба Молдовы Игорь Горган сотрудничал с российской разведкой. Он передавал врагу информацию о визитах в страну представителей Минобороны Украины.

Об этом сообщают издания The Insider и глава администрации президента Молдовы Адриан Белуцел в среду, 5 июня.

Читайте также:

Сотрудничество Горгана с россиянами

Журналисты получили доступ к переписке бывшего начальника Генштаба Молдовы Игоря Горгана с одним из его кураторов из Главного управления Генштаба ВС РФ полковником Алексеем Макаровым.

Сотрудничество Горгана с представителем РФ активизировалось весной 2022 года, уже после вторжения оккупантов в Украину.

Бывший высокопоставленный военный разглашал о заявленных планах Украины на закупку у Молдовы шести самолетов МиГ-29. Кроме того, он передавал российской стороне информацию о визитах представителей Министерства обороны Украины в Молдову и поставке топлива через Румынию.

Горган, кроме Украины, акцентировал внимание на внутриполитических аспектах Молдовы, в частности, на выступлениях президента Маи Санду.

Реакция Молдовы

В администрации президента Молдовы подчеркнули, что за такие преступления должны наказывать строжайшим образом.

"В 2021 году президент Майя Санду отстранила этого человека от должности. Его лишат воинского звания и государственных наград Meritul Militar и Credință Patriei, которые ему вручили в 2006 и 2015 годах", — отметил Белуцел.

По его словам, такие преступники помогают создавать для Молдовы гибридные угрозы, поэтому стране необходимо более эффективно бороться с актами госизмены.

Где сейчас находится Горган

Экс-глава Генштаба Молдовы устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе.

Агентство регистрирует всех принудительных переселенцев из Украины и оказывает им помощь в устройстве на новом месте. Теперь оно сосредотачивается на организации доставки гуманитарной помощи для украинских детей.

Напомним, российские военные в так называемой Приднестровской Республике в Молдове проводят несанкционированную проверку своей бронетехники. Это может свидетельствовать об их планах совершить провокации в ближайшие месяцы.

Также государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен пообещал предоставить Молдове 135 миллионов долларов помощи в обеспечении энергетической безопасности и противодействии российской дезинформации. Это решение было обусловлено тем, что Молдова нуждается в помощи, пытаясь ослабить влияние Москвы.