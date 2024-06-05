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Колишній глава Генштабу Молдови співпрацював з РФ — що він "зливав" про Україну

5 червня 2024 19:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Колишній глава Генштабу Молдови Ігор Горган співпрацював з росіянами
Колишній глава Генштабу Молдови Ігор Горган. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній глава Генштабу Молдови Ігор Горган співпрацював з російською розвідкою. Він передавав ворогу інформацію про візити в країну представників Міноборони України.

Про це повідомляють видання The Insider та глава адміністрації президента Молдови Адріан Белуцел у середу, 5 червня.

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Співпраця Горгана з росіянами

Журналісти отримали доступ до листування колишнього начальника Генштабу Молдови Ігоря Горгана з одним із його кураторів із Головного управління Генштабу ЗС РФ полковником Олексієм Макаровим.

Співпраця Горгана з представником РФ активізувалася навесні 2022 року, вже після вторгнення окупантів в Україну.

Колишній високопоставлений військовий розголошував про заявлені плани України на закупівлю у Молдови шістьох літаків МіГ-29. Крім того, він передавав російській стороні інформацію про візити представників Міністерства оборони України до Молдови та постачання пального через Румунію.

Горган, крім України, акцентував увагу на внутрішньополітичних аспектах Молдови, зокрема на виступах президента Маї Санду.

 

Реакція Молдови

В адміністрації президента Молдови наголосили, що за такі злочини повинні карати найсуворішим чином.

"У 2021 році президентка Мая Санду усунула цю людину з посади. Його позбавлять військового звання і державних нагород Meritul Militar і Credință Patriei, які йому вручили у 2006 і 2015 роках", — зазначив Белуцел.

За його словами, такі злочинці допомагають створювати для Молдови гібридні загрози, тому країні необхідно ефективніше боротися з актами держзради.

Де наразі перебуває Горган

Ексглава Генштабу Молдови влаштувався в представництво ООН у справах біженців у Кишиневі.

Агентство реєструє всіх примусових переселенців з України та надає їм допомогу у влаштуванні на новому місці. Тепер він зосереджується на організації доставки гуманітарної допомоги для українських дітей.

Нагадаємо, російські військові у так званій Придністровській Республіці у Молдові проводять несанкціоновану перевірку своєї бронетехніки. Це може свідчити про їх плани здійснити провокації найближчими місяцями.

Також державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен пообіцяв надати Молдові 135 мільйонів доларів допомоги для забезпечення енергетичної безпеки та протидії російській дезінформації. Це рішення було зумовлене тим, що Молдова потребує допомоги, намагаючись послабити вплив Москви.

Україна
окупанти
Міноборони
росіяни
росія
Молдова

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